Jak se měnil podíl mobilních operačních systémů na trhu od roku 2009 až po současnost

Spousta mobilní gigantů se přesvědčila, že prvenství na mobilním trhu nikdy není zárukou toho, že bude platit napořád. A to stejné platí i u mobilních operačních systémů. V dobách, kdy dominovaly mobilní Windows si nikdo nedokázal představit, že by je někdo mohl sesadit z trůnu. Kdyby tak jen Microsoft věděl, jak výrazně se za 15 let promění mobilní svět...



Jak se vyvíjely podíly mobilních operačních systémů od roku 2009 až po současnost

Agentura Statista pak ukazuje zajímavý náhled na to, jak se vyvíjely podíly mobilních operačních systémů na trhu. A to od roku 2009 až po současnost. Začněme hned ze startu grafu. Před 15 lety jsme na trhu s mobilními operačními systémy dělené první místo. iOS i Symbian měli 37% podíl na trhu. Android paběrkoval, ale v následujících letech začal postupně růst. Ke zlomu došlo v roce 2012, kdy se Symbian, Android a iOS vzácně srovnali na 22 – 24 procentech. Od té doby Android strmě rostl a iOS si stabilně zabezpečil druhou pozici. Symbian od té doby dramaticky klesal až zanikl úplně.

V grafiku je vidět i Windows Phone, jemuž se nedařilo dlouhodobě. Všímáme si i dotykové platformy od Samsungu, která v letech 2010 – 2012 rostla, už za pár let se však propadla pod dvě procenta. Nokie Series 40 zase v roce 2012 zažily nebývalý boom. Systém měl v jednu dobu dokonce 15% podíl na trhu, i ten však Nokia prohospodařila. Maximem BlackBerry byl téměř 12% podíl, a to na přelomu let 2010 a 2011. Dnes už máme na trhu prakticky jen Android a iOS , zbytek systémů dávno zmizel v propadlišti dějin.

Zdroj: Statista