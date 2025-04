Jak se zbavit Apple Intelligence. Stejně skoro nic neumí a jenom zabírá prostor v úložišti

Podle modelu a konkrétního nastavení může Apple Intelligence v iPhonech zabírat 5 až 10 GB. Navíc se zdá, že s každým dalším vylepšením se velikost Apple Intelligence u iPhonů a iPadů stále zvětšuje (začínalo se na 4 GB). Při pohledu na současné funkce Apple Intelligence a toho, co (ne)umí, možná i vás napadlo, zda není možné tuto softwarovou součást z iPhonů odstranit. Možné to skutečně je, ale trochu nestandardním způsobem, než jste zvyklí.



Apple totiž standardně nenabízí možnost, jak Apple Intelligence z iPhonu odstranit, což je proti všem zásadám návrhu softwaru. Přes Nastavení – Apple Intelligence a Siri můžete pouze funkce Apple Intelligence deaktivovat, v telefonu vám však budou stále zabírat cenné úložiště, což je klíčové pro uživatele iPhonů se 128GB pamětí, kteří třeba plně nevyužívají iCloud.

Jako bloatware, který nejde odstranit

Uživatelé na Redditu však přišli se zajímavým návrhem na to, jak Apple Intelligence nechat z iPhonů zmizet. Pokud ji máte deaktivovanou, potřebujete nějakým jednoduchým způsobem zaplnit paměť telefonu, třeba natáčením 4K videí, nebo do iPhonu zkopírujte velké soubory z počítače. Cílem může být třeba volná paměť menší než 1 GB.

Kapacita úložiště se začne rychle plnit, a systém iOS začne následně kvůli nedostatku paměti promazávat zbytečné součásti systému, např. dočasnou paměť nebo vypnuté funkce, mezi které se počítá i Apple Intelligence. Jakmile dojde k jejímu odstranění, iOS opět reindexuje textové zprávy, takže je pravděpodobné, že mezi nimi nebude možné chvíli vyhledávat. A pak už jen stačí zmiňovaná 4K videa nebo další data z iPhonu odstranit.

Druhou cestou je podle uživatelů vypnutí Apple Intelligence, záloha dat a obnovení do továrního nastavení. V něm pak nesmíte nikde zaškrtnout ani povolit Apple Intelligence, a to posléze ani v nastavení iOS. Jakmile se jednou vyslovíte pro Apple Intelligence, stáhne se vám do iOS a stane se součástí systému. V tomto případě můžete mít sice Apple Intelligence v systému stále vidět, ale jen se zbytkovým množstvím dat (cca 200 MB). Některým uživatelům ke kompletnímu odstranění Apple Intelligence ze statistik systému pomohlo až druhé (!) obnovení do továrního nastavení.

Při postupném mazání Apple Intelligence systémem na pozadí se bude její velikost reportovaná systémem postupně snižovat, až tato položka zcela zmizí. Jenže je otázkou, co se stane po velké aktualizaci na iOS 19. Zůstane Apple Intelligence vypnutá, nebo ji Apple všem uživatelům zase opětovně zapne?