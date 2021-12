Jak se zbavit závislosti na smartphonu? Tady je několik tipů, co dělat a naopak nedělat

Jakmile při používání limit vyprší, aplikace se vypne. Samozřejmě je možné limit obejít a v případě nutnosti jej opětovně aktivovat. Tento limit má ale spíše psychologický efekt, kdy omezenost a odpočet času člověka motivuje aplikaci co nejméně používat.

V dnešní době se ze smartphonů staly naši celodenní společníci, kteří nám ulehčují život, máme v nich naše osobní informace, ale slouží také jako hlavní kontakt se světem. Tyto malé krabičky si v našem životě našly často tak nezastupitelné místo, že není těžké propadnout závislosti na nich. Ostatně podívejte se sami, kolik hodin denně trávíte na svém telefonu vy. To se však dá změnit a nástroje k tomu má každý po ruce.

Trochu mírnějším řešením je tzv. klidový čas, který vám neomezí čas aplikací, ale umožní vám nastavit klidné fáze dne, kdy telefonem nebude zbytečně vyrušováni. Hodit se to může například po ránu či večer. Schválně si sáhněte do svědomí, kdo z vás tráví první minuty po probuzení nebo poslední minuty před spaním s mobilem v ruce?

Když zabrouzdáte do nastavení vašeho telefonu a podíváte se, v jakých aplikacích trávíte nejvíce času, je velmi pravděpodobné že mezi nejvíce používanými budou právě sociální sítě. Tyto aplikace vás udržují v neustálém v kontaktu s vnějším světem. Neustálé příchozí zprávy, lajky a libovolné notifikace pak vás pak podvědomě přemlouvají ke kliknutí.

Černobílý režim

Elegantní způsob, jak se zbavit závislosti na smartphonu je ten, že si jeho obsah jednoduše zošklivíte. Namísto živých barviček si můžete nastavit nějaké méně atraktivní barevné filtry, vyšší teplotu barev a nebo tu nejúčinnější variantu: černobílý režim. Dnešní systémy totiž umí obraz přepnout i do stupňů šedi.



Černobílý obsah snižuje svou atraktivitu i vaši závislost

Poté nemusíte nic omezovat, všechno funguje jako dřív, ale už po chvíli zjistíte, že to jaksi není ono a že koukat na černobílý obraz vás tolik nebaví. Prohlížení feedu? Nuda. Hraní her? Divné. Nakonec zjistíte, že se s černobílým trávíte čas na telefonu daleko méně než dřív. Na Apple iOS možnost aktivace naleznete v sekci Zpřístupnění -> Displej a velikost textu -> Filtry barev. V případě Androidu musíte v nastavení zavítat do sekce Pro vývojáře -> Simulovat barevný prostor.