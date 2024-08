Google Objevit, to je studnice nekončícího zpravodajství, které máte u Androidů rychle po ruce – stačí potáhnout domovskou obrazovku směrem doprava. Určitě i vás už občas rozpálilo doporučení článku, jehož téma nebo zdroj vás vůbec nezajímá. Tlačítkem se třemi tečkami můžete označit, že vás tato zpráva nezajímá. Google Objevit však má daleko větší možnosti úprav, pomocí kterých si do detailů upravíte, jaký typ článků, popř. které zdroje, chcete číst. Tedy za předpokladu, že máte ve webovém rozhraní Google účtu aktivovanou funkci „Aktivita na webu a v aplikacích“.



Základem je volba zájmů, kterou učiníte přes kliknutí na svůj portrét v pravém horním rohu. Následně vyberte položku Zájmy. V kartě Uloženo si můžete procházet stávající sbírky nebo si vytvořit novou sbírku. Do ní si můžete přidat uložené položky, obrázky nebo webové stránky, a tuto sbírku následně sdílet. V rámci karty Sledováno vidíte témata, která jste si nastavili ke sledování. Pokud jste však chybně vyjádřili svůj nezájem, musíte přejít do Nastavení – Správa zájmů. Zde si dohledejte položku Nezajímá mě to, a patřičný nezájem smažte. Najdete zde, nejen klíčová slova, ale i weby, jejichž obsah už nechcete sledovat.

Správa upozornění i změna regionu

Pokud přes profilovou fotku přejdete opět do Nastavení, můžete si zde spravovat upozornění, které vám bude Google zasílat. Typicky se jedná o aktuální počasí a předpověď, a také o upozornění na počasí a krizové situace. Následně si můžete nastavit i oznámení o sportovních výsledcích, financích, dopravě, aktualitách, nákupech, apod. Abyste mohli mít najednou otevřených více rozečtených článků, které si dočtete později, hodí se i otevírání článků v defaultním webovém prohlížeči. A to nastavíte přes Nastavení – Ostatní nastavení – Otevírání webových stránek v aplikaci, které vypněte.



Někdy se hodí i vyhledávání zpráv, nejen podle témat, ale také podle jazyka a regionu, kde se právě nacházíte. Pokud vás zajímají specializované technikálie, je vhodné si u kanálu Objevit nastavit primárně anglický jazyk. Učiníte tak přes Nastavení – Ostatní nastavení – Jazyk a oblast. Jazyk vyhledávání změňte z češtinu na jakýkoliv jiný. Oblast je nastavená defaultně na to místo, kde se nacházíte. Pokud vyrazíte do zahraničí a budete chtít české novinové zdroje, budete ji muset ručně přenastavit na Česko. V opačném případě se vám do kanálu Objevit dostanou i nelokalizované (a často nic neříkající) zprávy z místa vašeho aktuálního pobytu.