Jak si přilepšit v aplikaci Odměny za průzkumy Google. Už brzy do ní nahrajete i účtenky z nákupů

Od loňského ledna Google v Česku zpřístupnil aplikaci Opinion Rewards (lokálně označené jako Odměny za průzkumy Google), v rámci které můžete za vyplňování dotazníků střádat koruny na obsah z Google Play. Aplikaci to do Česka trvalo dost dlouho, a to stejné můžeme říci i o nové funkci, která je po čtyřech letech testování v USA konečně k dispozici i ve zbytku světa. Řeč je o nahrávání účtenek.

Aplikace Odměny Google se vás sice již dříve mohla dotazovat na nákup v obchodním řetězci, v rámci nové funkce však dostanete pár korun na přilepšenou i za to, že do mobilní aplikace nahrajete účtenku z obchodu, ve kterém jste skutečně nakoupili. Pokud aplikace využívá tzv. Historii polohy, můžete se vám na úvodní stránce mobilní aplikace objevit okno, ve kterém lze k daným řetězcům, které jste podle historie vaši GPS polohy mohli navštívit, přidat účtenku z nákupu.



Nějak takto vypadá rozhraní, v rámci kterého nahráváte účtenky k navštíveným obchodům. Odměnou za to je skutečně jen „pár korun“, na druhou stranu je odměna vyšší, než v případě běžných průzkumů. Záleží však i na tom, jak často se vám bude nahrávání účtenek nabízet...

Google u této funkce upozorňuje velkým písmem na to, že „nikdy nebude přeprodávat vaše osobní data“. Pokud chcete účtenku z nákupu do aplikace nahrát, můžete tak učinit rovnou přes fotoaparát, a nebo nahrát dříve pořízenou fotografii účtenky. Pokud chcete účtenky smazat, v mobilní aplikaci tato možnost překvapivě chybí. Musíte tak učinit přes webového Správce účtenek.

Zhruba tři koruny padesát za nahradnou účtenku není mnoho, na druhou stranu, stačí pár měsíců s většími počty dotazníků a nahraných účtenek, a můžete si za získané peníze pořídit nějakou z levnějších aplikací či her na Google Play. Profitovat z toho však budou spíše uživatelé ve větších městech, v opačném případě totiž bývá četnost průzkumů a dotazů na nahrávání účtenek daleko nižší.

