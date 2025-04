Jak si zařídit levnější mobilní tarif. Buďte nekompromisní stejně, jako jsou operátoři k nám

Levné mobilní tarify v Česku? Ani náhodou. Česko se dlouhodobě umisťuje v žebříčcích zemí s nejvyšší cenou za volání a mobilní data velmi vysoko. Máme tím na mysli klasické srovnání veřejně dostupných ceníků, které najdete na webových stránkách všech operátorů působících v Česku. Pokud chcete skutečně levnější mobilní služby, máte prakticky jen dvě možnosti – sáhnout po firemním tarifu, tj. přejít se svým číslem pod firemní správu, kde se dostanete na úplně jiné ceny než „běžní smrtelníci“, jenže ne každý má tuto možnost. Druhou volbou je využít nabídku retenčního oddělení, které dokáže s cenou udělat doslova zázraky.



Česko má dlouhodobě jedny z nejdražších mobilních dat v Evropě. Pokud se chcete u tarifů dostat na daleko příznivější ceny, musíte své číslo převést pod firemní tarif, a nebo se připravit na hovor s retenčním oddělením

Je však velmi smutné, že v roce 2025 musíte v Česku na operátory použít stejnou taktiku, jakou oni používají na vás – musíte být nekompromisní, stát si za svým, a když to bude nutné, tak se za nižší cenu i několik (desítek) minut dohadovat. Právě v tom je problém – spoustě lidem se do tohoto handrkování nechce, a tak se spokojí s málem – s drahým ceníkovým tarifem. Pokud však chcete za volání skutečně ušetřit, musíte pro to i něco udělat.

„Musíme handlovat jako na tržišti, protože operátoři nechtějí nabídnout všem normální ceny.“

A to platí dvojnásob ve světě, v němž operátoři čas od času představí „nové a revoluční“ tarify, u kterých samozřejmě zdraží a navrch přidají funkce, které vůbec nepotřebujeme. Celek se má navenek tvářit jako výhodnější, a operátoři u vás chtějí vyvolat dojem, že vlastně ještě ušetříte! Pro zjednodušení to můžeme vidět jako nedávné spojení služeb Voyo a O2 T2 do OnePlay, o které se nikdo neprosil. Na obou stranách jsou úplně jiné cílové skupiny uživatelů, a proto je sloučíme a ještě navrch zdražíme. Ale za to máte přístup k dalšímu obsahu! Nějak tak to funguje i v čistě mobilním světě. Jak z tohoto kolotoče ven?