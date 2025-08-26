Jak snadno najít aplikace, které v telefonu nepoužíváte. Když jsou v těchto seznamech, mají to spočítané

Zejména při přechodu z jednoho telefonu na druhý zjistím, že mám v původním zařízení spoustu aplikací, které vůbec nepoužívám. Na instalaci některých jsem spolehlivě zapomněl (i když je Google v liště stále připomíná), jiné jsem použil pouze jednorázově. Abyste se i vy neutopili ve zbytečných aplikacích, které často jen zdržují při hledání té správné nebo vás zahlcují nepotřebnými notifikacemi, měli byste ty nepoužívané odebrat.
Aplikace v režimu hlubokého spánku jsou žhavým kandidátem na odinstalování
Některé smartphony dokážou automaticky přepnout aplikace do hlubokého spánku – například u Samsungu. Když aplikaci nepoužíváte měsíc, nebude moci běžet na pozadí ani dostávat aktualizace. Najdete je v samostatné nabídce přes Nastavení – Baterie – Limity využití na pozadí – Aplikace v režimu hlubokého spánku. Právě tyto aplikace jsou ideálními kandidáty na odstranění. Alternativně můžete postupovat přes Google Play. Po kliknutí na svůj portrét zvolte Správa aplikací a zařízení – Správa a ve filtru nastavte položku „Nejméně používané".
Dalším vodítkem jsou vypnuté aplikace
Když aplikace nepoužíváte ještě déle, zareaguje na to samotný Android. Ten jim odebere oprávnění a automaticky je deaktivuje. Ikony aplikací někdy z plochy dokonce zmizí. Že máte konkrétní aplikaci v telefonu často zjistíte až tehdy, když ji najdete na Google Play, kde ji můžete opětovně aktivovat. Všechny tyto dlouho nepoužívané aplikace najdete i přes Nastavení – Aplikace. V postranním filtru zvolte parametr „Vypnuto" – zde uvidíte aplikace, které vám opravdu nebudou chybět.
Filtr v Google Play na vypnuté aplikace
Třetí možností je vyhledání aplikací přes nabídku Digitální pohoda. Ta se sice u jednotlivých značek liší, ale u většiny z nich si můžete snadno zobrazit využití času u aplikací na popředí, ať už na denní, týdenní nebo měsíční bázi. Pokud v detailech aplikace všude vidíte využití nula minut, je to další důkaz toho, že se jedná o aplikace, které můžete bez problémů postrádat. U iPhonů je pro vás stěžejní funkce Čas u obrazovky, kde najdete, jak nejčastější, tak nejméně používané aplikace.
U iPhonů zjistíte čas strávený u aplikací přes funkci Čas u obrazovky. Zbytečné doinstalované aplikace jsou ty, které mají využití jen pár minut nebo v seznamu úplně chybí
V mém případě se to týká zejména jednorázových aplikací, které postupem času nejsou potřeba. Například aplikace aerolinek, se kterou jsem letěl v lednu (a běžně s ní nelétám), benchmarky potřebné při psaní recenze, aplikace pro dobíjení NFC platidel na festivalu nebo aplikace pro vstup do hotelového pokoje, kterou už logicky po vypršení platnosti klíče nebudu potřebovat. K tomu můžete připočíst i hry, které už dlouho nehrajete nebo aplikace, které už dávno nepotřebujete. V takovém případě nemá smysl je v telefonu skladovat – můžete se jich rychle zbavit. Jsou tu ale výjimky, třeba aplikace mobilního bankovnictví či ovládání chytré domácnosti, které se občas může hodit
Já sám jsem jich takto lokalizoval několik desítek, problémem však může být jejich smazání, které nefunguje nijak hromadně. Buď si aplikace najdete ručně přes Nastavení a nebo na jejich ikonách na ploše delší dobu podržíte prst a zvolíte jejich odinstalaci. Pokud ještě tyto aplikace zasílaly notifikace, uvolníte si trochu notifikační lištu. Nehledě na prostor v úložišti, který zabírají samotné aplikace.