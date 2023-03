Jak spustit aplikace z Androidu ve Windows. Kde nestačí režim desktopu, pomůže emulátor

Už od masového rozšíření operačního systému Android se objevila potřeba spouštění mobilních aplikací na desktopu. Buď proto, že na velkém monitoru, a pomocí myši a klávesnice, se aplikace lépe ovládají, a nebo proto, abyste si mohli i na desktopu zahrát hry, které ve Windows jinou cestou nejsou dostupné. Možná si chcete na desktopu jen Android vyzkoušet, zrcadlit si v něm svůj telefon nebo rozjet kompletní x86 Android místo Windows, třeba z flash disku. Na všechny tyto možnosti se v dnešním článku zaměříme. WSA je po roce dostupný všem. Ve Windows 11 si spustíte hry a aplikace pro Android, čeká se už jen na Amazon Windows 11 dostal přímo od Microsoftu i vrstvu WSA (Windows Subsystem for Android), která umožňuje nativní instalaci a běh androidových aplikací pod Windows. Jenže od betaverze nás dělí rok a půl, a do Česka se tato služba oficiální cestou ještě nedostala. To stejné platí i o službě Google Games for PC, která je přímou odpovědí Googlu na WSA, tedy minimálně při pohledu na mobilní hraní. I na tuto službu zatím čekáme. Přesto obě možnosti zmíníme alespoň „telegraficky“ a u softwaru od Microsoftu vám ukážeme, jak je možné současné restrikce částečně obejít. Aplikace Váš Telefon Zřejmě nejjednodušším způsobem, jak do Windows dostat Android aplikace a hry, které máte ve svém telefonu nainstalované, je aplikace Váš Telefon. Na desktopu budete potřebovat tuto aplikaci, na Androidu pak aplikaci Link to Windows. Např. u Samsungů bývá tato aplikace předinstalovaná, takže si jen funkci zapnete přepínačem v horní liště.

Aplikace Váš Telefon ve Windows Na desktopu se v aplikaci budete muset přihlásit pod Microsoft účtem, v mobilu si následně naskenujete vygenerovaný QR kód a povolíte všechna potřebná oprávnění. Následně vám naběhne PC aplikace, ve které můžete sledovat základní stav telefonu, notifikace, číst a odesílat zprávy, volat, prohlížet fotografie, ale také zrcadlit obsah na displeji či u vybraných telefonů rovnou spouštět více aplikací najednou. Každá se vám otevře v samostatném okně. Konektivita probíhá bezdrátově přes Wi-Fi síť, ke které je připojen, jak telefon, tak počítač, a nemívá výpadky. Plusy: Spousta možností vzdáleného ovládání telefonu

Aplikace a hry pouštíte přímo z telefonu, kde se ukládá „historie“

Rychlá instalace, hotovo máte za pár minut Minusy: Nejvíce funkcí mají vždy Samsungy

Ne u každého telefonu je možné spouštět aplikace samostatně

Bez Microsoft účtu nelze funkci použít Emulátory BlueStacks a MuMu Player Tradičně silnou oblastí jsou i emulátory Androidu, které jsou primárně určeny pro hraní her. Nejznámějším emulátorem je rozhodně BlueStacks, který si stáhnete zde. Vybírat můžete z 32bit a 64bit varianty, a to podle vašeho „železa“. S verzí je spjata i verze Androidu, kterou je, buď stařičký 8.0 Nougat, nebo o generaci novější 9.0 Pie. V betaverzi je sice připraven Android 11, ale i u něj se už jedná o dvě generace starou verzi systému.

Emulátor BlueStacks 5 BlueStacks 5 běží lokálně, BlueStacks X je určen pro cloudové hraní. My si ukážeme první variantu, u které se vám po instalaci objeví na ploše Multi-instance manager, v němž si upravíte parametry spouštěného „Androidu“. Např. alokaci procesorových jader, operační paměti, rozlišení displeje, framerate či grafický rendering. V počítači budete muset aktivovat technologii Hyper-V, která se někdy „nechytne“, takže vás čeká spousta restartů a spouštění aplikace v režimu správce. Virtualizaci budete muset někdy stáhnout jako volitelnou součást Windows (Platforma virtuálního počítače), popř. ji aktivovat v BIOSu. Jakmile máte hotovo, zpřístupní se vám uživatelské rozhraní, ve kterém se přihlásíte ke svému Google účtu a můžete si z Google Play stáhnout hry, které chcete. Negativem jsou snad jen nabídky na nejlepší hry a aplikace či různé soutěže, někdy se nám také stalo to, že hry v BlueStacks nefungovala. Ať jste dělali, co jste dělali, prostě nenaběhla.

Emulátor MuMu Player V tom případě existuje ještě záložní „čínský“ MuMu Player, který však zkoušejte spíše na vlastní riziko. Stáhnete si jej zde, a to ve 32bit i 64bit variantě. Aby se vám však emulátor rozběhl, je nutné ve Windows 11 vypnout izolaci jádra. A i to je na vaše vlastní riziko. Každopádně v praxi jsme si ověřili, že hra, která u BlueStacks nefungovala, v MuMu Playeru běžela bez větších problémů. Se stabilitou to bylo trochu horší, emulátor občas zasekal celý systém a párkrát bezdůvodně spadl. Jindy ale fungoval bez problémů. Plusy: Snadný přístup k Androidím hrám na velkém displeje

Na výběr lokální i cloudová varianta

Hry si stáhnete přímo z Google Play nebo nainstalujete ze stažených APK Minusy: Emulátory vyžadují Hyper-V nebo naopak vypínají izolaci jádra

Někdy emulátory nebo hry nefungují, ani když se „stavíte na hlavu“

Emuluje se starší verze systému (nejnovější je Android 11)

Přihlášení k emulátorům Gmail účtem je na vaše vlastní riziko Na dalším listu se podíváme na emulátor Genymotion a také na Android-x86.

Genymotion Od herních emulátorů se plynule dostáváme k čistě pracovnímu nástroji. Genymotion je určen pro byznysové využití, a tak za jeho použití musíte zaplatit. Existuje sice i bezplatná verze pro nekomerční použití, ale za podmínky povinné registrace. Tento emulátor je určen spíše na osahání systému jako takového, než na spouštění her a aplikací. I to je však samozřejmě možné, a líbit se vám to bude tehdy, pokud nechcete v emulátorech sledovat neustále nějaké speciální nabídky a reklamy. Emulátor i s VirtualBoxem si stáhnete zde.

Emulátor Genymotion Stačí jen z postranní nabídky nainstalovat GApps, mezi nimiž najdete obchod Google Play. Z něj už si stáhnete vše co potřebujete, a samotný systém i spouštěné hry běží ve VirtualBoxu. Ještě před spuštěním systému si ve správci vytvoříte virtuální telefon s cílovým Android API. Bezplatným maximem je Android 11 (API 30), k němuž přidáte informace o rozlišení displeje, hustotě pixelů a typ samotného zařízení. Pokud si nevyberete (nejnovějším modelem je Galaxy Note10+, který už něco pamatuje), můžete si nakonfigurovat vlastní profil telefonu. Ne vždy se však profil podaří vytvořit, a aplikace vypíše chybu. Výhoda je zřejmá. Emulátory mají upravenou plochu a specifické funkce a doplňky, u Genymotion dostanete emulovaný čistý Android s právy superusera, což se může hodit třeba k testování aplikací a her. Emulovat můžete i stavy baterie nebo GPS lokaci. Bootování systému však trvá dosti dlouho, v tom rozhodně dominují emulátory. A pokud se při spouštění objeví chyba týkající se nemožného čtení paměti, nevěšte hlavu. Musíte jen aplikaci v Nastavení - Systém - Obrazovka - Grafika (či Nastavení grafiky) emulátoru ručně natavit maximální výkon. A to pro soubor player.exe, který najdete typicky v umístění C:\Program Files\Genymobile\Genymotion. Plusy: Profesionální emulátor Androidu

Root již v základu

Prostředí, jaké znáte ze smartphonů

Není třeba měnit systémové nastavení Minusy: Najíždění trvá dlouho

Možné problémy se čtením paměti či s vytvářením nového „telefonu“

Starší verze Androidu

Nutnost tvorby Genymotion účtu Android-x86 Android nemusíte spouštět přímo z emulátoru, ale můžete si stáhnout desktovovou x86 verzi, uložit na flashku a bootovat z ní namísto Windows. A nebo také ve virtuálním stroji, Live verze systému se vám rozběhne třeba ve VirtualBoxu, a to bez jakékoliv instalace. ISO systému si stáhnete zde, kde naleznete i případné tipy pro instalaci. Je ale třeba zmínit, že Google x86 Android oficiální cestou nepodporuje. Jedná se o bezplatný AOSP projekt, který umožní rozběhat Android nativně na procesorech od Intelu a AMD.

Android-x86 si rozjedete přímo místo Windows nebo ve virtuálním stroji Pro účely článku jsme obraz x86 Androidu spustili ve Virtual Boxu, který si pro Windows stáhnete zde. Pak už stačí ikonu s ISO souborem přetáhnout na ikonku nainstalované aplikace Virtual Box, zvolit název, upravit alokovanou paměť a spustit. V rámci Live režimu systému nepostačí 2GB úložiště, budete muset paměť trochu „přifouknout“. A pokud narazíte na problém, kdy bootování systému skončí v konzoli, je třeba na název virtuální stroje kliknout pravým tlačítkem a zvolit Nastavení - Obrazovky. Jako grafický ovladač zvolte VBoxSVGA a zakažte 3D akceleraci níže. Ve výsledku vám tak ve virtuálním stroji nebo přímo místo Windows (pokud jste z ISO souboru pomocí programu Rufus vyrobili bootovací flash disk) najede čistý Android 9 v tabletové podobě. Ovládáte jej myší a klávesnicí, která však využívá americký layout QWERTY. Ten musíte na český změnit v nastavení. Jenže se bavíme i platformě x86, která nepodporuje spoustu aplikací a her. To poznáte při pokusu o zapnutí, kdy vám vyskočí varovná hláška „Failure to initialize“. U her jsme moc často nepochodili, u aplikací byla kompatibilita daleko lepší. Plusy: Čistý tabletový Android, který běží nativně (nebo v emulátoru)

Rychlá odezva

K dispozici obchod Google Play Minusy: Může být problém nastavit správnou konfiguraci (v emulátoru)

Nespustíte si spoustu her a aplikací z Google Play

Starší verze Androidu 9 V další části se podíváme na desktopové režim, Windows Subsystém pro Android a také na Google Hry pro počítač.