Jak stáhnout fotky z Instagramu. Některé aplikace to umí i bez přihlášení. Anebo si udělejte screenshot

Instagram je převážně mobilní sociální síť zaměřená na sdílení fotografií a videí. Určitě i vás občas napadlo, že byste si z Instagramu stáhli a uložili do telefonu některý druh obsahu, třeba abyste s ním mohli v budoucnu pracovat. Pokud vám nevadí online režim, můžete příspěvky označovat srdíčky.



Nastavení Instagramu, Vaše aktivita, obsah označený jako „To se mi líbí“ a místo, kde si můžete vytvořit tematické kolekce s uloženým obsahem

K oblíbenému obsahu se pak dostanete přes kliknutí na svůj profilový obrázek v pravém spodním rohu, a následně přes tlačítko se třemi čárami v pravém horním rohu. Zvolte Vaše aktivita – To se mi líbí. Následně před sebou uvidíte příspěvky, které se vám líbily, které si můžete seřadit podle řady kritérií. Na podobném principu fungují i kolekce, kterých si můžete vytvořit hned několik, a ukládat do nich obsah stisknutím na tlačítko připomínající záložku. A zatímco sekce To se mi líbí sdružuje obsah jen pro vás, kolekce můžete sdílet s dalšími uživateli.

Co když chci stáhnout obrázek

Instagram nedovoluje stahování fotek z příspěvků ostatních uživatelů, v aplikaci nenajdete žádné tlačítko, které by k tomu mělo sloužit. Zřejmě se jedná o ochranu práv autorů, kteří mají, pohledem do uživatelských podmínek, právo ovládat využití a distribuci originálního obsahu, včetně fotek a videí. V tomto článku se tedy bavíme o stahování fotek a dalšího obsahu z Instagramu jen pro svou vlastní potřebu, nic ostatního není povoleno.

Nejjednodušší možností, jak si uložit obrázek z Instagramu, je pořízení screenshotu obrazovky. U smartphonů se k tomu často využívá soutisk klávesy pro snížení nebo zvýšení hlasitosti a zamykacího tlačítka, na takto „uložený“ obsah se následně podíváte v galerii svého telefonu. Fotka však nemá plné rozlišení, ale vychází z rozlišení displeje telefonu. Pokud vám nestačí screenshot, ale potřebujete mít čistý obrázek, stačí jej patřičně ořezat ve fotoeditoru. Ten bývá typicky v kontextové nabídce, a to u valné většiny telefonů na trhu.

Z Instagramu můžete stahovat obsah jen pro vlastní potřebu

Příliš nedoporučujme využívání „stahovačů“ obsahu z Instagramu, které často vyžadují přihlášení vašim uživatelským jménem a heslech. Schovávají to za přístup k vysokému rozlišení fotek, na druhou stranu tím ale třetí straně bez ostychu předáváte své přihlašovací údaje.

Můžete využít různé webové služby, které přihlášení nepotřebují, popř. mobilní aplikace. Často ale musíte překousnout zobrazení reklam. Potřebujete znát URL adresu příspěvku, kterou se dozvíte na webu nebo odkaz vykopírujete z nabídky pro sdílení příspěvku na Instagramu. Obsah, např. přes aplikaci Insget, se pak ukládá do interní paměti.



Stahování obsahu pro vlastní potřebu z Instagramu přes aplikaci Insget, odkazy na příspěvky dostanete přes nabídku pro sdílení

Pokud vám jde jen o ukládání vlastního obsahu, přejděte do Nastavení – Archivace a stažení, kde můžete do archivu a do galerie telefonu ukládat Stories i původní neupravené fotky. Fotografie ze Stories si můžete uložit ručně ještě před publikací, než až posléze. A to přes kontextovou nabídku se třemi tečkami.

Via Androidpolice