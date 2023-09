Jak starému telefonu zase vrátit lesk. Stačí málo, a váš stávající mobil může zase vypadat jako nový

Chcete starému telefonu opětovně vrátit lesk, aby se zase tvářil jako nový? Jistě, některé stopy používání sice neutajíte, ale existuje spousta možností jak zařídit, aby telefon po měsících a letech opět působil zase svěžím dojmem. A kdo ví, třeba kvůli drobným hardwarovým a softwarovým zásahům budete moci odložit investici do nového telefonu minimálně o několik měsíců. Nastal pravý čas na výměnu telefonu. Jak poznat, že ten váš už dosluhuje? Vybrali jsme pět směrů, kterými můžete telefonu vzdechnout druhý život. V praxi zřejmě zkombinujete více možností, ale dílčí úspěchy byste mohli slavit i s jednotlivými změnami. Smartphonu můžete totiž velmi snadno vrátit zašlý lesk a slávu, a často i s minimálními finančními investicemi. Nový kryt, pouzdro a fólie Přiznejme si to, první dojem dělá hodně. Pohled na starší telefon, který má poškrábané kryty, výraznější poškození na hranách či prasklá krycí skla, není nic pěkného. Spoustu těchto záležitostí lze vyřešit komplexně nebo alespoň částečně, aby ste nemuseli řešit nějaké velké investice.

Rozpadlý kryt, který drží „tak tak“ pohromadě vašemu telefonu přidá další léta navíc. Díky novému krytu bude telefon vypadat jako nový, a ještě jím skryjete spoustu případných vizuálních nedostatků telefonu Zřejmě nejčastější vizuální vadou telefonu je prasklé sklo, a to jak na displeji, tak na zádech telefonu. iPhony s prasklými zadní skly - to je prostě každodenní kolorit. Pokud výměnu skla dlouhodobě odkládáte, zřejmě již nastal čas na jeho výměnu. A teď nemyslíme jen z estetického hlediska, ale také třeba kvůli bezpečnosti. Může se stát, že se o popraskaná záda nebo pokraskané sklo displeje pořežete. Čím novější generaci odolného skla Gorilla Glass váš telefon má, tím snadno se poškrábe. To je několikrát ověřený holý fakt, s nímž nic neuděláte. Corning vylepšuje sklo s každou generací o ještě větší odolnost proti pádům, jenže škrábance odstavil na druhou kolej. Zapomeňte na různé „babské“ rady a speciální emulze, žádná z nich z displeje škrábance a hlubší rýhy spolehlivě neodstraní. To sklu displeje spíše ještě více ublížíte. A zatímco u některých telefonů se dají vyměnit samostatně jen krycí skla, u jiných modelů je sklo nedílnou součástí displeje. A tato výměna se může hodně prodražit.

Dojem z telefonu může podstatně vylepšit i nová krycí fólie. Pokud se ta stávající částečně odlepuje, je pod ní spousta prachu a nečistot nebo je poškrábaná, s její výměnou neváhejte Pokud máte na displeji krycí fólii, za pár stovek si můžete pořídit novou, a telefon hned prokoukne. Když však překryjete fólií poškrábaný displej, nečekejte žádné zázraky. Pohled na telefon rovněž prozradí, že toho jeho pouzdro má už hodně „za sebou“. Za pár stovek může telefon v novém krytu vypadat o dost „novější“. To platí i tehdy, pokud jej máte poškrábaný na hranách nebo na zádech, což je něco, co kryt nebo obal hravě schová.

Tapeta a schéma Tapeta na domovské obrazovce je to, s čím při odemknutí telefonu přijdete do styku nejčastěji. Pokud používáte stejnou tapetu od vybalení telefonu z krabičky, nastal čas na změnu. Ve většině případů vám bude stačit zvolit jinou tapetu z těmi, které jsou v telefonu předinstalovány. A nebo si do telefonu stáhněte libovolnou fotku či grafiku, kterou si nastavíte jako tapetu. Nejen domovské, ale třeba i zamykací obrazovky.

Někdy stačí jen málo – změnit si barevnou paletu systému Nejlépe uděláte, když si tapetu stáhnete na webu a popř. ořežete podle rozlišení displeje vašeho telefonu. To se dozvíte třeba v našem katalogu mobilů. Nenechte se zlákat aplikacemi, které vás lákají na „exkluzivní 4K tapety“. Většinou se jedná jen o semeniště reklam, které navazují jedna na druhou, a nabízí „exkluzivní“ balíky, které jsou jinde často k dispozici zcela zdarma. Máte manželku, přítelkyni, děti? Tak si je vyfoťte a nastavte jako tapetu domovské obrazovky. Nebo už tuhle tapetu delší dobu v telefonu máte? Právě při pohledu na děti poznáte, že by to chtělo fotku kapánek aktuálnější...

Stahujeme bezplatné schéma, které změní ikony, barvy systémových nabídek i tapetu na ploše Pokud chcete věci trochu „okořenit“, měňte tapety každý měsíc. Některé telefony umí na domovské či zamykací obrazovce zobrazit tzv. dynamické tapety. To, že budeou tapety pokaždé jiné, vám pomůže s tím, že bude telefon pokaždé působit trochu „nově“. Androidy dokáží jedním kliknutím změnit paletu barev, které se používají v systému, či rovnou aplikovat nové systémové schéma. Experimentovat můžete i se vzhledy Always On režimu nebo se schématy, která změní prostředí telefonu komplexně a najednou.

Zmeňte launcher telefonu Pokud je pro vás změna vizuální podoby to pravé, ale tapeta nebo schéma vám stále připomíná, že máte stále stejný telefon, chce to něco víc. Radikálním krokem může být změna launcheru, tj. systémového spouštěče. To je však možné pouze na Androidu. Převlečte Android na iOS. Vybíráme pět launcherů, které to umí ze všech nejlépe Android může kupříkladu vypadat jako iOS, a nebo změníte jeho podobu k nepoznání. Na Google Play najdete spoustu alternativních launcherů, které mohou mít oproti tomu defaultnímu funkce a design řešený trochu jinak, či přepracované doplňkové možnosti. Zřejmě nejznámějším alternativním launcherem je Nova Launcher, který si na Google Play drží vysoké hodnocení 4,4/5. Ještě vyšší hodnocení pak má třeba Microsoft Launcher.

Na této obrazovce změníte defaulní systémový launcher Nainstalovat si můžete jakýkoliv, který najdete v Obchodu Play. Po stisku domovské klávesy jen zvolíte místo předvybraného základního launcheru ten nový. A pokud se vám kdykoliv přestane líbit, stačí jej jen přes Nastavení odinstalovat, a systém automaticky přepne na ten původní. A nebo si stáhnete jiný, který se opět nastaví jako používaný.

Aktualizace systému a aplikací Pokud jste delší dobu odkládali aktualizace telefonu, můžete tímto krokem hodně dohnat. Máme tím na mysli aktualizaci systému. Je totiž možné, že je pro váš telefon k dispozici velká systémová aktualizace, která přináší novou verzi systému a s ní i pravděpodobnou změnu uživatelského rozhraní. Prostředí telefonu po přechodu mezi „velkými“ verzemi Androidu vypadá snad pokaždé trochu jinak.

Medvědí službu často dokáže udělat i velká aktualizace systému, uživatelské rozhraní se díky updatu minimálně lehce změní Telefon může ztratit „lesk“ i díky tomu, že už jednoduše není tak svižný, jako dříve. Vše souvisí se vším, a tak může být problém i v nedostatku místa. Z telefonu smažte soubory, které nepotřebujete. Velmi staré fotografie můžete např. zálohovat na cloudu nebo do počítače. V některých případech vám prostředí telefonu pomůže odhalit zbytečné, málo používáné nebo duplicitní soubory. Důsledně odinstalujte všechny aplikace, které nepoužíváte. Jen vám zabírají místo a díky jejich procesům na pozadí může být telefon zbytečně zahlcený zbytečnostmi. Aplikace, které používáte, aktualizujte. Pokud to stále není ono, prověďte zálohu všech uživatelských dat, a začněte „úplně od nuly“. Telefon obnovte do továrního nastavení, takže jej bude nutné nastavit stejně, jako když jste si jej poprvé přinesli v krabičce domů. Jakmile vše nastavíte, můžete do telefonu dohrát data, která jste si dříve zálohovali. A možná že i vy zjistíte, že těchto „nepotřebných“ dat bude v telefonu daleko méně, než kdybyste telefon jen částečně promazali bez obnovení.