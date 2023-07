Jak tabletem zabavit dítě. Využijte rodičovskou kontrolu, připnutí aplikace a dětský režim

S létem nastává čas cestování, ovšem přeprava z místa A na místo B může být pro děti únavnou záležitostí. A protože není nic horšího, než děti, kteří se na cestách autem či letadlem nudí, je třeba je trochu zabavit. V tomto článku se podíváme na možnosti, jak díte zabavit tabletem. Samozřejmě, v zájmu své vlastní bezpečnosti, není vhodné dětem do rukou dát svůj tablet s přihlášenými účty a s aktivní platební metodou. Podíváme se na dětské režimy, i na to, jak dětem čas strávený na tabletu efektivně omezit.

Ať už máte tablet s Androidem nebo iPad, prvním krokem by vždy mělo být omezení toho, co děti s tabletem mohou dělat. Pokud řídíte a nemáte představu o tom, co se děje na zadních sedačkách auta, je to důležitější dvojnásob. Třeba proto, aby vám děti nevyluxovaly účet. Android i iOS mají komplexní nástroje pro správu dětského obsahu na tabletu, pokud však potřebujete jednorázově „zabavit“ děti, můžete si vybranou aplikaci či hru pouze „přišpendlit“ na displej. Děti se na jinou aplikaci nepřepnou, dokud nezadáte váš zámek displeje, popř. nenačtete otisk prstu.

Někdy stačí připnutá aplikace

V Android tabletu stačí otevřít Nastavení, vyhledat položku „Připnout aplikaci“. Následně přejděte do nabídky posledních spuštěných aplikací, dotkněte se prstem na ikonu aplikace a zvolte Připnout aplikaci. Vybraná aplikace zaplní celý displej a uživatel se z ní nedostane nikam jinam do systému.



Potřebujete dětem při cestě na dovolenou rychle před tablet? Zapněte jim nějakou hru nebo pusťte videa, a to v připnuté aplikaci. Budete mít jistotu, že vám děti v tabletu neudělají žádnou „neplechu“

V iOS potřebujete funkci „Asistovaný“ přístup. Stačí přejít do Nastavení - Zpřístupnění - Asistovaný přístup. Zvolte Nastavení kódu a následně Kód asistovaného přístupu. Jedná se o kód, který opětovně odemkne přístup do systému v iPadu. Při libovolné spuštěné aplikaci pak stačí jen třikrát stisknout zamykací klávesu a zvolit tlačítko Start, čímž dojde k „uzamknutí“ aktuální aplikace či hry na displeji. Opětovným trojitým stiskem se z tohoto režimu dostanete ven.

Jak připravit tablet na cesty? V prvé řadě tablet aktualizujte na nejnovější verzi softwaru, nabijte jej doplna a dle typu cesty zvažte i aktivaci úsporného režimu. Adaptér automaticky přibalte do batohu nebo do kufru, zvláště tehdy, má-li jiný konektor, než nabíječka k vašemu telefonu. Dle typu používání tabletu si dopředu připravte i případné propojení mezi tabletem a svým telefonem. Pokud už dítě tablet doma používalo bez jakýchkoliv omezení, projděte si hry nainstalované na tabletu, a ty, které se vám nebudou zdát, zablokujte. Počítejte s tím, že online obsah nemusí být vždy dostupný (letadlo, loď, dálnice D1, vlakový koridor Praha - Ostrava...), popř. může být jeho stahování datově náročné (roaming mimo EU), apod. Vybrané seriály z Netflixu můžete dětem stáhnout do offline režimu, stejně tak lze stáhnout do paměti tabletu třeba i videa z YouTube (pokud máte Premium), popř. lze využít různé online downloadery pro soukromé použití. Je vhodné se dopředu připravit a překontrolovat třeba už i dříve stažený obsah.

Ukázkové využití? Třeba na cestách, když se potřebujete soustředit, popř. tehdy, když se dětí nudí, čímž dokáží pořádně zprotivit celou cestu nebo rovnou celou dovolenou. Jednorázové půjčení tabletu, ve kterém si děti zahrají hry nebo se podívají na pohádky, však nemusí být komplexním řešením. Někdy je třeba vzít věci více do vlastních rukou, protože se nic nesmí přehánět...

Režim rodičovské kontroly

Pokud berete tablet na dovolenou primárně kvůli tomu, aby tablet mohl na čas zabavit děti, je vhodné si v něm dopředu připravit režim Rodičovské kontroly. Třeba proto, aby mohly děti využívat více aplikací, než jen jednu uzamknutou, a nebo třeba proto, abyste mohli omezit čas, který tráví u tabletu, explicitní obsah či hry a aplikace, které si mohou spustit. V iPadOS se funkce nazývá Rodičovský dohled, v Androidu má název Rodičovská kontrola. A na její možnosti se primárně zaměříme.



Rodičovskou kontrolu najdete v nastavení vašeho tabletu s Androidem, nastavení zabere jen pár minut

V Androidu je tato funkce dostupná u všech zařízení, najdete ji v Nastavení - Digitální pohoda a rodičovská kontrola. Nastavení funkce zabere pár minut, ve své podstatě je nutné přihlásit do tabletu dětský účet, který budete na dálku spravovat, odhlásit se ze svého účtu, a posléze vzdálenou zprávou potvrdit opětovným přihlášením ke svému účtu. Do telefonu se vám nainstaluje správcovská aplikace Family Link, ve které můžete na dálku nastavit spoustu podrobností.

V prvé řadě se dozvíte, jak dlouho byl dnes tablet v provozu. Můžete nastavit časový rozvrh omezení pro používání tabletu, dobu klidu, popř. omezit obsah v aplikacích Google Play, YouTube, Google Chrome a ve vyhledávání Googlu. Nastavíte si schvalování nákupů, filtraci obsahu (PEGI 3 až PEGI 18), filtraci videí na YouTube s potenciálně nevhodným obsahem, a u prohlížeče zablokujete explicitní stránky.



Aplikace Family Link ve smartphonu s Androidem slouží ke vzdálené správě tabletu (nebo telefonu) vašeho dítěte. Na dálku nastavíte vše potřebné, včetně různých omezení

V mobilní aplikaci můžete dále vidět, jaké aplikace vaše dítě používá, a jak dlouho, poslední statistiky využívání tabletu či polohu dětského tabletu na Google Mapách. Na dálku zkontroluje oprávnění k aplikacím, stav baterie nebo tablet na dálku prozvoníte. Do notifikací a do e-mailové schránky vám budou chodit e-maily týkající se aplikací a her, které si vaše dítě nově nainstalovalo.

Jak v iOS vytvořit dětský účet s Rodinným sdílením:

Nový profil pro dítě

Pokud je pro vás kontrola dětí „příliš“, ale současně jim nechcete nechat úplnou volnost, můžete si zvolit i jakousi střední cestu. Spousta tabletů totiž umí do systému přidat dalšího uživatele mimo toho, který je veden jako primární. U Androidů můžete přes Nastavení - Účty a zálohování přidat nového uživatele. Mimo jednorázového „hosta“ se může jednat o zcela nový profil, třeba pro dítě, které bude mít zcela čisté prostředí Androidu, a nainstaluje si do něj to, co potřebuje.



Používáte tablet pro práci a máte více dětí? Jednoduše každému z nich u tabletu (pokud to podporuje) vytvořite vlastní profil, ve kterém má každý svůj vlastní obsah a své vlastní účty

Tato možnost se hodí tehdy, pokud máte více dětí, přičemž každé z nich má vlastní oblíbené aplikace a hry, v nichž mají svůj vlastní „progress“. A užitečné je to i tehdy, pokud jim dáváte k dispozici svůj tablet. Každé z dětí bude mít vlastní profil, a pokud budete chtít, můžete každé z nich samostatně zařadit do aplikace Family Link (základní návod zde). Omezení a časy strávené na tabletu budou platit samostatně pro každého z nich.

A to se hodí třeba i tehdy pokud děti na cestách nebo dovolené budou používat váš soukromý nebo firemní tablet. Pokud nepřijde k fyzické úhoně (nějaký kryt nebo obal s klávesnicí je na dovolené určitě nutností), po softwarové stránce se nemusíte ničeho obávat. Váš soukromý (resp. pracovní) profil zůstane se všemi aplikacemi a daty zcela nedotečný.

YouTube Kids a samostatné dětské režimy

Omezení funkcí tabletu závisí samozřejmě i na tom, jak staré jsou vaše děti. V případě menších ratolestí se vyplatí vsadit i na samostatné dětské režimy, v rámci nichž nejsou nutné žádné „čachry“ s účty. Dětské režimy v podobě aplikací si stáhnete z Google Play, někdy jsou však přímo součástí nadstaveb jednotlivých výrobců. Samsung má např. v nadstavbě One UI k dispozici režim Kids mode, který se už na první pohled zalíbí zejména malým dětem.



Dětské režimy ve formě aplikací si běžně stáhnete na Google Play, někdy však naleznete herní režim přímo v základní výbavě vašeho tabletu

Prostředí obrázků a postaviček doplňují hříčky, které jedním kliknutím nainstalujete. Děti tak mají k dispozici aplikaci fotoaparát, webový prohlížeč, u něhož můžete povolit pouze vybrané stránky, mohou si kreslit na plátno, prohlížet galerii fotek, nechat si nahrát svůj hlas a digitálně jej upravit, popř. si zahrát jednoduché hry. Další můžete dětem stáhnout v rámci rodičovského režimu po zadání vašeho PIN kódu.

Děti se mimo tento režim bez zadání PINu nedostanou, v rámci rodičovské sekce můžete na zařízení monitorovat a omezovat čas strávený u obrazovky, nastavit čas spánku nebo si prohlížet to, co dítě na tabletu vytvořilo. Do dětského režimu můžete delegovat vybrané aplikace a hry z veřejné části tabletu, popř. nový obsah přímo pro děti nainstalujete z Galaxy Storu.



Aplikace YouTube Kids si můžete nastavit tak, jak potřebujete. Jednoduše v ní omezíte např. věkovou skupiny, podle čehož se filtruje obsah typu: pořady, výuka, hudba a objevování

A pokud vyrážíte do EU (tj. datová konektivita je jako v Česku), můžete si vystačit i s dětskou verzí YouTube, ve které si omezíte obsah podle věkových kategorií. Uživatelské rozhraní je navíc velmi jednoduché, takže si děti zvládnou sami pustit to, co chtějí. Stačí se k aplikaci přihlásit se svým účtem, u něhož máte aktivní Premium, a nemusíte řešit ani reklamy.

Je ve vašem vlastním zájmu, abyste dětem zpřístupnili tablet jen na nezbytně nutnou dobu, např. při cestování do vaší cílové destinace. Samotná dovolená by totiž měla být spjata s určitou formou „digitálního detoxu“, to nejen u vás, ale také u vašich potomků.