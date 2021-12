Jak na Androidu pořídit screenshot a screencast displeje? Vystačíte si s tlačítky a s jednou aplikací

Jaké je nejrychlejší sdílení informací na Androidu? Často nemusíte soubory převádět nebo exportovat, ale vystačíte si s rychlým screenshotem, tedy sejmutím aktuálního zobrazení z displeje, které můžete rychle poslat např. přes různé sociální sítě nebo jen uložit do paměti telefonu pro budoucí použití. Pro pořízení screenshotů existují na Androidu různá gesta, nejjistější však bývá soutisk několika tlačítek. Ta se však mohou mezi jednotlivými výrobci nepatrně lišit.

Nejčastěji u Androidů pořídíte screenshot soutiskem zamykací klávesy a tlačítka pro snížení hlasitosti. U Pixelů zase můžete pořídit screenshot přes samostatné tlačítko na zamykací obrazovce, ke které se dostanete delším podržením zamykací klávesy. Specifickým případem jsou pak tzv. „dlouhé screenshoty“, které zachycují větší část prostředí či aplikace. Specifickým případem je pořízení screenshotu systémového nastavení nebo třeba historie chatu s vybraným kontaktem. I tato funkce se však u jednotlivých výrobců liší.

U Samsungů např. při pořízení screenshotu musíte stisknout tlačítko v levém spodním rohu, které část displeje odroluje, pokud chcete ještě delší screenshot, je třeba tlačítko stisknout opětovně. U Xiaomi je třeba pořízený screenshot hned otevřít (náhled se ukazuje v pravém horním rohu), a stisknout na položku „Scroll“. Následně dojde k postupnému rolování displeje. Pokud budete s dlouhým screenshotem spokojeni, stačí stisknout tlačítko „Hotovo“.

U Pixelů se tzv. „scrolling screenshot“ objevil až s nástupcem Androidu 12. Budete potřebovat funkci Capture Mode, jejíž tlačítko se objeví po stisku zamykací klávesy a tlačítka pro snížení hlasitosti. Uložené screenshoty se ukládají do paměti telefonu, typicky do složky DCIM/Screenshots, Pictures/Screenshots či jen do Pictures.

Záznam obrazovky

Tam kde screenshot nestačí, přichází do hry záznam obrazovky. Spousta výrobců již dnes nabízí nahrávání obrazovky jako součást své vlastní nadstavby. V drtivé většině případů si vystačíte se zástupcem v horní liště, kterou stačí vysunout na dvakrát a mezi ikonkami vyhledat položku s ikonou kamery a popisem „Nahrávání displeje“ či „Záznam obrazovky“. U některých telefonů si můžete při nahrávání ještě „kreslit“ do záznamu, pokud chcete zaznamenat i dotyky na displej, je třeba tuto funkci nejdříve aktivovat ve Vývojářském menu.

Záznam následně naleznete ve složce DCIM/Screen recordings, a to často s nižším rozlišením, než využívá displej vašeho smartphonu. Jistě, u některých modelů si můžete dokonce zvolit, zda chcete nahrávat i zvuky telefonu (současně lze do záznamu přidat i hlasový komentář nahraný mikrofonem telefonu), jindy se vás telefon na nic neptá a hned spouští nahrávání.

Pokud si však chcete se záznamem trochu „pohrát“, a nastavit si u něj třeba rozlišení nebo kvalitu obrazu a zvuku, budete muset sáhnout po aplikacích třetích stran. Nahrávačů displeje na Google Play celá spousta, drtivá většina z nich však obsahuje otravné celoobrazové reklamy, do videí v bezplatné verzí vkládá vodoznak, cíleně snižuje jejich kvalitu nebo vás omezuje maximální délkou screencastu.

Pokud roztřídíme zrno od plev, dostáváme se zřejmě k nejlepší aplikaci určené pro pořízení screencastů, která má všeříkající název AZ Screen Recorder. Aplikace má na Google Play hodnocení 4,5/5 a má také bohaté nastavení, v němž si navolíte rozlišení, přenosovou rychlost, snímkovací frekvenci, orientaci, záznam či zdroj zvuku. Přímo v nastavení si můžete nechat ukázat dotyky na displej, při záznamu displeje na něj můžete kreslit nebo si v záběru zobrazit sebe sama přes selfie kamerku.