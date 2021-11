Jak u skládaček obejít výřezy a průstřely? Royole neřeklo poslední slovo, u FlexPai 3 vsadí na periskop

Firma Royole si ve světě udělala jméno vůbec prvním skládacím smartphonem na světě. Co na tom, že byl Royole FlexPai absolutně nepoužitelný. Druhá generace vylepšila dříve vytýkané nedostatky, a na ty další naváže připravovaný Royole FlexPai 3, jehož první fotografii na svém Twitteru nasdílel účet @evleaks.

Telefon zůstane i nadále věrný vnějšímu skládacímu displeji. V zavřeném stavu tak bude přední polovina displeje připomínat smartphone, zatímco ta zadní (kterou si rukou zřejmě rychle zapatláte) bude dočasně deaktivovaná. Zajímavou novinkou ve výbavě je výsuvná selfie, která tak vyřeší jakékoliv problémy s průstřely a výřezy u skládacího displeje. Ten má mít v rozloženém stavu úhlopříčku 7,2 palce, byť zatím neznámé rozlišení. Rozměry skládačky mají být 147 × 139 × 7 mm, na krajích spodní hrany najdeme reproduktor a USB-C, na pravý bok zase zamířila čtečka otisků.

Zajímavá jsou i záda, která sice nabídnou jen dva fotoaparáty (FlexPai 2 měl hned čtyři foťáky) s LED přisvětlením, čtvercový fotomodul se zaoblenými rohy však v zavřeném stavu padne přesně do vylisovaného „protikusu“. A to znamená, že by mohly být obě části telefonu v zavřeném stavu bez jakékoliv vůle. Baterie však ani tentokrát příliš nenadchne, 3 360 mAh je ve spojení s neznámým 5G čipsetem prostě málo. Navíc, pant i tentokrát nevypadá vizuálně příliš lákavě, přesto by měl umožnit přeložení polovin displeje bez jakékoliv výrazné mezery mezi oběma díly.

Datum představení FlexPai 3 je zatím neznámé, a my pevně doufáme, že se skládačka tentokrát dostane i na globální trhy. FlexPai 2 totiž hranice Číny nikdy nepřekročil...

Představení loňské generace Royole FlexPai 2: