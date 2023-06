Jak u smartphonů získat zpět smazané aplikace. Jedním tlačítkem jich obnovíte i více najednou

Pokud se v Androidu pustíte do zevrubného „čištění“, možná vám pod ruku nedopatřením padnou i aplikace, které běžně používáte a zbavit se jich nechcete. Pokud se to stane, musíte aplikaci nainstalovat úplně znovu a pokud neměla žádné přihlášení k účtu, přijdete u ní o veškeré uložená data. To nemusí být až tak velký problém, jako ten, kdy chcete znovu nainstalovat aplikaci, jejíž název si už nepamatujete. Google vám k tomu naštěstí poskytuje nástroje, a tak je obnovení nedávno smazaných aplikací velmi snadné.

Stačí přejít do aplikace Google Play. Klikněte na svůj portrét v pravém horním rohu a s nabídky zvolte položku Správa aplikací a zařízení. Přepněte na kartu Správa, ve které najdete poslední nainstalované, resp. aktualizované, aplikace a hry. Přes filtraci vlevo nahoře přepněte z „Nainstalováno“ na „Nenainstalováno“, čímž se dostanete ke hrám a aplikacím, které už na svém smartphonu nemáte. Tyto aplikace se však filtrují abecedně. Stisknete tlačítko se třemi čárkami pro filtraci a zvolte „Nedávno přidané“. Na prvních místech tak budete mít aplikace, které jste odstranili teprve nedávno.



V Google Play si můžete poměrně snadno vyfiltrovat aplikace, které jste nedávno odstranili, a rovnou je opětově nainstalovat. A to i více najednou

Pokud kliknete na název aplikace, dostanete se přímo do její karty v Google Play, odkud ji můžete ručně nainstalovat. V případě, že jste nedopatřením odebrali více aplikací, stačí u každé z nich zaškrtnout políčko na konci řádku, a po hromadném výběru stisknout tlačítko se šipkou, které se objeví poblíž pravého horního rohu aplikace. Následně dojde k hromadné instali všech vybraných aplikací, které na telefonu aktuálně nemáte.

A jak to funguje v iOS?

V případě, že jste si z iPhonu nedopatřením odstranili aplikaci, můžete ji samozřejmě taktéž rychle vrátit zpět do telefonu. Stačí otevřít aplikaci App Store a v horní části stisknout svůj portrét. Následně v nabídce přejděte na obrazovku Koupené. V případě že používáte Rodinné sdílení, zvolte položku Moje nákupy (popř. Zakoupené), popř. vyberte člena vaší rodiny, aby se zobrazil jeho zakoupený obsah.



V iOS můžete vidět smazané aplikace v sekci „Ne na tomto iPhonu“. Najdete ji přes svůj portrét v App Storu. V nabídce, která se vám otevře, zvolte položku Moje nákupy, resp. Zakoupené

V nabídce aplikací zvolte filtr „Ne na tomto iPhonu“, vyberte si aplikaci, kterou jsme smazali nedopatřením, a stiskněte tlačítko pro zahájení stahování. V základu se tato nabídka automaticky zobrazuje chronologicky, poslední odinstalované aplikace se objevují na prvních místech. Pokud víte přesně, co hledáte, můžete mezi odinstalovanými aplikacemi vyhledávat fulltextově. Ovšem jejich reinstalace probíhá po jednom, iOS totiž nenabízí žádný zrychlený režim, který bych jich nainstalovat více najednou.

Pokud patřičnou aplikaci v seznamu nevidíte, zřejmě byla součástí tzv. skrytého nákupu. Pro jeho odkrytí je třeba v App Storu kliknout na svůj portrét, dále pak na své jméno nebo na Apple ID v horní části obrazovky. Po přihlášení je nutné odrolovat úplně dolů, kde najdete Skryté nákupy. Jednotlivé položky zde můžete ručně přesunout do běžně dostupné nabídky posledních aplikací