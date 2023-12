Jak u telefonů zapnout filtr modrého světla. Najdete jej v systému nebo v aplikaci, v noci se hodí i červený filtr

Vyspali jste se dobře? Pokud ne, možná za to může smartphone. Modré světlo z displeje dokáže ošálit mozek tak, aby si myslel, že ještě den, a potlačí přirozenou tvorbu hormonu melatoninu (alias „hormon spánku“ zvaný též „hormon tmy“). Smartphony mají naštěstí několik možností, jak tento filtr aktivovat. Na výběr máte předinstalované režimy pro blokování modrého světla, a pokud tyto speciální režimy chybí (nebo je nechcete využít), pomůžete si doinstalovanými aplikacemi.



U Androidů najdete filtr modrého světla v nastavení zobrazení

Samotné modré světlo využívá poměrně krátkých vlnových délek (380 až 500 nm) o vysoké frekvenci, je součástí viditelného spektra, a někdy se pro jeho označení používá zkratka HEV, tj. vysoce energetické viditelné světlo. A pokud používáte smartphone před spaním a bez aktivního filtru, můžete mozku navodit dojem, že není večer, ale třeba poledne. Už z tohoto úhlu pohledu dává aktivace filtru modrého světla ve smartphonu velký smysl.

Jak funguje filtr modrého světla

Běžné displeje smartphonů využívají teploty chromatičnost barev zhruba v rozmezí 5000 - 7000K, což jsou stejné hodnoty, jako u denního světla. Samotný filtr modrého světla funguje na principu změny teploty barev, takže se bílá na displeji jeví spíše jako žlutá či oranžová. Teplota barev pak klesá typicky k rozmezí mezi 1000 až 4500K.



(nejen) u mobilních displejů je problémem modrá složka, která dokáže pozastavit tvorbu melatoninu alias „hormonu tmy“. A právě modrou složku dokáží zablokovat filtry, které jsou součástí mobilních systémů, nebo si je doinstalujete v podobě aplikací

Prvním důsledkem aktivace filtru je to, že barvy na displeji nevypadají dvakrát poutavě, oproti originálu jsou velmi výrazně posunuté. A často i díky nepovedeným barvám ani nemáte zájem třeba o sledování sociálních sítí před spaním, protože obrázky vypadají „nekoukatelně“. Společně s aktivací filtru může dojít i ke snížení jasu displeje, aby se vyzařování zbytkové modré spektrální složky co nejvíce omezilo. Na telefony naštěstí nemusíme nic nalepovat, ale tento filtr lze velmi jednoduše aktivovat softwarově. Často jej navíc doplňuje i další režim, např. noční režim místo bílé používá černou a přispívá k omezenému vyzařování displeje.

Pokud nechcete hned aktivovat filtr, jsou zde i další možnosti, jak intenzitu modrého světla omezit. Používáte v noci běžně tablet? Sáhněte raději po telefonu s menším displejem a jeho jas snižte na minimum. Čtete na telefonu knížky? Zkuste si v aplikaci pro čtení knih nastavit čtecí režim se žlutým nebo „sépiovým“ nádechem. Částečně ulevíte očím a současně nebude displej barevně vypadat natolik mimo realitu.

Jak zapnout filtr modrého světla na Androidu?

V systému Android bývá filtr modrého světla součástí základní softwarové výbavy. Najdete jej často v nastavení zobrazení, kde se, v závislosti na značce telefonu, schovává pod označením Filtr modrého světla, Noční režim nebo Pohodlí pro oči. Často tento režim můžete rychle aktivovat přímo pomocí zástupců v horní liště, popř. automaticky podle nastaveného času nebo fáze dne. Telefon v tom případě potřebuje znát vaši polohu, a podle západu a východu slunce dokáže filtr zapínat a vypínat.



Od oranžové až po červenou – to jsou nastavení teploty barev u aplikace Twilight. Na posledním screenshotu vidíte světle modrou o teplotě 5000K, která je brána jako barva „stimulační“

Filtr může barvy upravovat automaticky podle aktuálního času, popř. můžete displeji nastavit vlastní teplotu barev. Pro jednotlivou polohu posuvníku se sice nedozvíte přesné hodnoty teploty barev, budete jej však volit zřejmě podle toho, jak výrazně vám displej „zoranžoví“.

Pokud ve vašem Androidu nemáte filtr modrého světla nebo nechcete použít systémové nástroje, můžete doporučit šikovnou aplikaci Twilight. Nastavíte si u ní trvání filtru a také tableto barev, která může poklesnout až na 1000K (limit systému Android). Na dalším posuvníku můžete zvolit intenzitu filtru a následně si ještě nastavit úroveň ztmavení displeje. Filtrů si můžete nastavit hned několik, a dokonce lze pro vybrané aplikace používat různé filtry. Aktivace filtrů je navíc pozvolná, abyste si jich ideálně vůbec nevšimli. Aplikaci Twilight bezplatně stahujte z Google Play.

Jak zapnout filtr modrého světla na iOS

V systému iOS hledejte filtr modrého světla pod funkcí Night Shift. Stačí přejít do Ovládacího centra, stisknout ikonu jasu a aktivovat tento režim ve spodní části displeje. Alternativně se k němu dostanete přes Nastavení – Displej a jas – Night Shift. Defaultně se filtr modrého světla zapíná od západu do východu slunce, ale můžete si zde nastavit i časové rozpětí, ve kterém má být filtr aktivní, i uživatelskou teplotu barev.



U iPhonů se Filtr modrého světla schovává pod označením Night Shift

Aplikace Twilight pro Android v maximálním možném nastavení převede displej telefon téměř do červené, což je pro oči ideální barva. Viditelnost je v tomto spektru značně snížená, a jas červených ploch je okem vnímán daleko méně, než u klasického spektra. Nehrozí tedy, že by vás noční práce na telefonu nějak výrazně oslnila. Při položení telefonu se zorničky mnohem rychleji přivyknou okolní tmě. Jenže, na systému iOS budete muset tento červený „přeliv“ aktivovat ručně.

Přejděte do Nastavení – Zpřístupnění – Displej a velikost textu, kde zvolte položku Filtry Barev. V podsekci Barevná tónování nastavte intenzitu a odstín na úplné maximum (směrem doprava). Displej rázem překryje červený filtr, který sice schová jinak červené texty a grafické prvky, jinak ale dokáže velmi výrazně šetřit zrak.



Na Androidu si můžete, stejně jako v iOS, aktivovat i filtr barev, a zvolit třeba červenou

A pokud byste chtěli experimentovat i na Androidu, najdete položku Filtr barev v sekci Nastavení – Usnadnění – Zlepšení zraku. Na výběr máte dvanáct základních barev (i červenou) a jezdce pro nastavení intenzity neprůhlednosti, a to od 20 do 60 procent. Filtr barev však v tomto případě nefunguje společně se systémovým filtrem modrého světla. Musíte si vybrat, kterou z těchto součástí chcete používat, a nebo červený přeliv zkombinujte se zmíněnou aplikací Twilight. Dostanete se tak na daleko větší překrytí červeným filtrem, než by vás pustil jen samotný systém.