Jak ušetřit na mobilním tarifu. Nebojte se změny operátora a vyjednejte si slevu

Ceny mobilních služeb jsou v Česku vysoké, a platilo to dávno před inflační krizí. Proto si (na rozdíl od energetických společností) operátoři nedovolí ceny služeb zvedat na dvoj- nebo vícenásobek, mají dostatečný polštář z minulých let. To ovšem neznamená, že se na mobilních službách nebo datových tarifech nedá ušetřit. Důležitá je hlavně optimalizace služeb a využití všech možností, které trh poskytuje.

1. Zjistěte svoji spotřebu

Základem optimalizace nastavení mobilních služeb je zjištění reálné spotřeby, tedy kolik minut za měsíc provoláte, kolik pošlete SMS a jakou máte spotřebu mobilních dat. Tyto tři komodity jsou obvykle základním stavebním kamenem mobilních tarifů a jejich správné namíchání do tarifu může být pořádná alchymie.