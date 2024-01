Jak v Androidu a iOS najít a smazat duplicitní soubory a fotky. Udělejte pořádnou čistku

Focení telefon se stalo naprosto přirozenou součástí každého dne. Často pořídíme několik desítek až stovek fotek, aniž bychom se na ně byť jen jednou podívali. Fotografie sdílíme se světem přes sociální sítě, mezi svými zařízeními, zálohujeme a zase obnovujeme...a velmi často se stane, že máme postupem času v paměti hned několik identických fotek nebo videí. Tyto duplicity jsou samozřejmě zcela zbytečné, pouze zabírají paměť. Ukážeme vám, jak se jich můžete na Androidu i iOS rychle zbavit.



Duplicity najdete nejjednodušeji přes aplikaci Files od Googlu. Začněte kartou Vymazat. U Samsungů stačí využít základní aplikaci Moje Soubory. Přes tlačítko Správa úložiště se doklikejte k sekci Duplicitní soubory

Aplikace Google Fotky má vestavěnou ochranu před duplikáty, ale ta platí jen pro ty fotky, které zálohujete na osobní cloud. Je však slušná pravděpodobnost, že u vašeho telefonu používáte prohlížeč fotografií přímo od výrobce telefonu, který podobné ochrany nemá. Naštěstí si můžete pomoci aplikací Files od Googlu, kterou máte v telefonu nebo si ji bezplatně stáhnete z Google Play. Stiskněte kartu Vymazat, a následně se podívejte, zda aplikace nabídne duplicitní fotografie. Pokud ano, můžete si zvolit který duplikát chcete vymazat. Originály zůstanou nedotčeny.

Podobnou úlohu má i aplikace Moje soubory od Samsungu. Stačí zvolit kartu Správa úložiště, ve které hledejte položku Duplicitní soubory. Najdete zde, nejen duplicitní fotografie, ale také třeba duplicitní zvukové soubory nebo instalátory aplikací. Obě aplikace navíc umožní smazat staré screenshoty, stažené soubory, staré zálohy nebo nabídnou odinstalaci nepoužívaných her a aplikací. Pokud by ani tato možnost nebyla k dispozici, můžete ještě vyzkoušet aplikaci Duplicates Cleaner, v základní bezplatné verzi je ale dosti omezená.

Jak na duplikáty v systému iOS

V systému iOS stačí otevřít aplikaci Apple Fotky a přejděte na záložku Alba. Na další obrazovce v oddílu Další alba zvolte Duplicitní položky. Pokud je zde najdete, jsou zobrazeny chronologicky a to vedle originálního obsahu. Mimo fotek můžete tímto způsobem vyhledat i duplicitní videa. U každé dvojice pak stačí stisknout tlačítko Sloučit. V tu chvíli se spojí nejkvalitnější verze fotografie se všemi relevantními daty ze všech duplicitních položek do jedné, která bude zachována. Zbývající duplicity budou přesunuty do alba Nedávno smazané.

Pokud v iPhonu používáte aplikaci Google Fotky, je postup stejný, jako výše. Hledáte-li bezplatnou alternativu, jeví se jako jedno z nejlepších řešení aplikace Remo Duplicate Photos Remover. Na App Storu má hodnocení 4,6 z pěti hvězdiček.