Jak v Androidu nahradit chybějící notifikační diodu. Její úlohu zastane kruh okolo selfie nebo zadní blesk

Byly doby, kdy jsme na notifikační diodu nedali dopustit. S nástupem „bezrámečkových“ OLED displejů, které mají režim Always On, se však s diodou přestalo počítat, a z většiny telefonů už dávno vymizela. Pokud chcete u moderních Androidů využít nějakou metodu upozorňování na zmeškané události (a chcete šetřit baterii vypnutým režimem Always On), máte prakticky jen dvě možnosti. Buď sáhnete po aplikaci, nebo si pomůžete tím, co najdete v základní výbavě telefonu.



APlikace NotifyBuddy umožní každé aplikaci v telefonu nastavit vlastní podobu průstřelové notifikace, tj. vlastní ikonu i barvu. Tempo poblikávání nastavíte globálně pro všechny aplikace

Pokud chcete použít prstenec displeje okolo selfie využít jako notifikační „diodu“, je nutné si stáhnout doplňkovou aplikaci. Doporučit můžeme NotifyBuddy, která je zdarma na Google Play. Potřebujete u ní jen povolit oprávnění pro přístup k notifikacím, oprávnění pro kreslení na obrazovku a deaktivovat úsporný režim.

Pak už vám jen stačí zvolit si, jaká aplikace vás má upozorňovat v oblasti displejového průstřelu, jak má notifikace vypadat, jakou má mít barvu. Protože mají telefony displeje různého tvaru a typu, přímo na svém displeji si nastavíte místo, kde se nachází průstřel. A právě kolem něj se bude zobrazovat patřičná notifikace. Aplikace má spoustu možností a nastavení, např. počet a interval bliknutí, či možnost automatické deaktivace při spánku. Jediným výraznějším nedostatkem jsou reklamy. Zmizí až v prémiové verzi aplikace, která stojí 80 Kč.

Když nechcete utrácet...

Pokud chcete do telefonu vrátit notifikační diodu a nechcete si kupovat žádnou aplikaci, můžete využít předpřipravených nástrojů, které jsou součástí nabídky Usnadnění. A to i v Androidu 14. V nastavení svého Androidu hledejte položku Upozorňování bleskem. Tato funkce vám následně zpřístupní dvě možnosti upozorňování.



Nechcete utrácet? V nastavení Usnadnění u vašeho Androidu hledejte funkci Upozorňování bleskem

První možností je Oznámení blikání obrazovky. Můžete jej zapnout pro všechny, nebo jen pro vybrané aplikace, a také zvolit barvu, která bude využita k problikávání displeje. U Samsungů máte na výběr 12 základních odstínů. Druhou možností je pak Oznámení bleskem fotoaparátu. Stačí si jen nastavit aplikace, na jejichž notifikace má zadní blesk upozorňovat, a máte hotovo. Aby však tato funkce měla smysl, musíte se naučit pokládat telefon na stůl displejem dolů. Pokud leží opačně, u řady smartphonů není poblikávání bleskem vůbec vidět.