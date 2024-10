Jak v cyklopočítači Garmin Edge 1050 změnit navigační zvuky

Garmin v cyklopočítači Edge 1050 poprvé přišel s reproduktorem, který přehrává reálné zvuky. Nemá už uvnitř jen pípátko jako předchozí modely. Objevil jsem způsob, jak tyto zvuky můžete uživatelsky změnit.

Edge kromě toho nabízí i opravdovou hlasovou navigaci, kdy před křižovatkami hlasem oznamuje, co vás čeká. Jako v autě. Těchto lidských hlasů se ale návod netýká. Píšu zde, jak upravit krátké zvuky, kterými se Edge při vypnuté hlasové navigaci ozývá před odbočkami, ve všech případech při upozornění radarem nebo různé systémové zvuky.

Je mi jasné, že tento tip nepíšu pro velké publikum. Garmin ale bude určitě postupně upgradovat i další modely Edge a návod může přijít vhod později.

Tajné složky

Když Edge 1050 připojíte kabelem k počítači a Průzkumníkem se podíváte do jeho paměti, ve složce Garmin/Audio uvidíte tohle. Obě dvě složky budou prázdné. Mimochodem musíte opravdu použít Průzkumník, protože Edge se v něm zobrazí jako zařízení, je jako další disk

Abyste se ke zvukovým souborům dostali, je potřeba finta. Edge napřed úplně vypněte podržením vypínače a červeným tlačítkem na displeji. Potom se odhodlejte, stiskněte a držte levé spodní tlačítko pro okruhy (Lap), zapojte USB kabel. Pořád držte a bude to trvat dlouho, i přes půl minuty. Tlačítko můžete pustit, až se na ukáže text USB MS Mode.

Znovu otevřete Průzkumník a zjistíte, že složky z předchozího obrázku už nejsou prázdné. Zajímá vás složka Garmin/Audio/Tones/WBL, která je plná standardních souborů WAV, každý z nich pro určitý typ upozornění. Z názvů souborů je celkem jasné, jaký je účel zvuku, můžete si je přehrát jako každý jiný WAV.

Před experimenty si celou složku zálohujte.

Upravujeme zvuk

Když chcete něco změnit, použijte jakýkoli editor zvuku, například bezplatné Audacity. Zvukům můžete měnit hlasitost, jinak je upravovat, nebo třeba úplně vyměnit. Kvůli autorským právům nemohu poskytnout své upravené zvuky ke stažení, tak jen pro inspiraci, co jsem u sebe změnil:

Edge_Loud.wav: Hodně hlasité pípnutí, které se ozývá při nastavování hlasitosti. Doma mě ruší, proto jsem ho velmi ztišil.



Nahoře je otevřený původní soubor, dole po mé extrémní úpravě

Zvuky s upozorněním na manévry: Edge_Turn_Preparation.wav, Edge_PreTurnLeft.wav, Edge_Turn.wav a Edge_TurnLeft.wav. I když Garmin tyto zvuky oproti prvním verzím firmwaru udělal vyšší a průraznější, chtěl jsem ještě víc. Proto jsem je zesílil a tady šel už dokonce přes hranu zkreslení. Navíc jsem je ještě zdvojil – zkopíroval do nové stopy, kterou jsem posunul. Místo ku-ku mám teď výraznější ku-ku-ku-ku.



Upozornění na manévry jsem zesílil a zdvojil

Edge_Radar_Threat.wav: Zvuk radaru s upozorněním byl až příliš výrazný, z pěti písknutí jsem jedno ubral.

Edge_Radar_Clear.wav: Zvuk oznamující, že za mnou už nic nejede, jsem ztlumil až úplně na nulu, takže se vůbec neozve.

Zvuky můžete klidně použít úplně nové. Nebo je vyměnit. Jestli chcete nějaký použít k jinému účelu. Ve složce je také soubor signature, kde jsem měl obavy, jestli si přes něj Garmin nekontroluje, že ve složce nenastala žádná neuatorizovaná změna. Když jsem ale zachoval názvy souborů, všechno mi funguje.

A co obrázky?

S otevřením plné adresářové struktury se zpřístupní také složka Garmin/Data/Images plná obrázků. Jsou to soubory typu SRF, v jejich hlavičce najdete text Garmin Bitmap. Tento formát ale není dokumentovaný. Dříve existovaly konvertory, daly se s nimi vytvořit například jiná autíčka pro kurzory v autonavigacích. Ale odhaduji, že Garmin svoje SRF později změnil a nyní se už proto těmito staršími nástroji nedá uspokojivě načíst.



Plno obrázků, které se ale nedají uživatelsky upravit

Kdyby to šlo, dala by se nejspíš podobným způsobem jako u zvuků konečně zvětšit šipka aktuální pozice na mapě. Bylo by možné vymazat ukazatel často nenáviděného virtuálního partnera a podobně upravit další grafiku.