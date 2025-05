Jak přímo v mobilu podepsat PDF dokumenty. iPhone i Android mají vlastní nástroje, nemusíte nic instalovat

Podepsání protokolu o převzetí, smlouvy nebo dalšího dokumentu, který vám někdo zašle e-mailem, běžně spočívá v tom, že si dokument vytisknete, podepíšete, naskenujete a odešlete zpět. Prostřednictvím smartphonu můžete tuto operaci značně zjednodušit, zvláště u jednodušších dokumentů. Kopii podepíšete stylusem nebo prstem přímo na displeji a hned odešlete do světa. Androidy i iPhony mají navíc zabudované nástroje k podepisování, ukážeme vám, kde je hledat.

V systému iOS vám stačí jen otevřít soubor PDF a následně zvolit ikonu s hrotem pera v kruhu, která se nachází poblíž spodního okraje displeje. Po výběru se zpřístupní režim kreslení s různými psacími potřebami, který však nepoužívejte, a místo něj hledejte v horní liště ikonu symbolizující vepisování do čtverce. Následně klikněte na znaménko plus a na položku „Přidejte podpis. Na jeho napsání máte prakticky celý displej, po podepsání stiskněte tlačítko „Hotovo“.



Podepisujeme PDF dokument v iPhonu. Hotový podpis můžete navíc rychle použít i při podepisování dalších dokumentů v budoucnu

U podpisu můžete následně upravit barvu, tloušťku a přesunout jej na přesné místo, kde má být umístěn. Pokud byste pod něj ještě chtěli přidat elektronický text se svým jménem a příjmením (pokud např. na dokumentu chybí), můžete obdobným způsobem přidat i textové pole a napsat do něj své jméno. Po stisknutí tlačítka „Hotovo“ se podpis uloží do původního dokumentu. Bonusem je navíc to, že jednou použitý podpis si telefon pamatuje a můžete jej kdykoliv přidat do budoucích dokumentů. Stačí jen přes tlačítko plus vpravo dole zvolit položku „Přidat podpis“ a zvolit některý z dříve vytvořených podpisů.

U Androidů není podepisování tak komplexní

U Androidů si zase vystačíte s aplikací Google Disk, která je součástí každého telefonu s mobilním systémem od Googlu. Stačí vám přes tuto aplikaci otevřít soubor ve formátu PDF, v pravém spodním rohu stisknout tlačítko s tužkou, popřípadě zvolit z kontextové nabídky možnost editace či vepisování. Prstem, popřípadě u některých telefonů stylusem, můžete načrtnout podpis přímo tam, kde má být. Aby byl podpis „akorát“, nebojte se dokument klidně výrazně přiblížit.



V Androidu je podepisování dokumentů spíše „kreslení nad text“

Poté stačí podepsaný dokument uložit jako kopii originálu. I když jste editovali soubor v PDF lokálně nebo v cloudu, kopie se vždy ukládá na Google Disk. Takto podepsaný soubor je nutné si stáhnout, a poté jej můžete dále sdílet v podepsané podobě.



U Samsungů můžete podpis přidati přes čtečku PDF, stále je to ale ve formě kreslení. U Xiaomi zase rovnou otevřete aplikaci podpis PDF, jenže uložení je možné až po předplacení kancelářského balíku WPS

Soubory PDF se vám v Androidu mohou otevírat i v různých předinstalovaných aplikacích přímo od výrobce, které často nabízejí funkce pro vepisování textu a podepisování. Například u Samsungu je to prohlížečka PDF, ve které můžete přidat podpis prstem nebo stylusem, pokud je jím telefon vybaven. U telefonů značky Xiaomi je možné dokument otevřít přímo v aplikaci Podpis PDF, ta je však dostupná až po předplacení softwaru od firmy WPS.