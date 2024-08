Jak v mobilu smazat poslední napsaný text. Zatřepte jím, použijte dva prsty nebo přepněte na japonštinu

Při psaní textů na mobilu můžete poslední napsaná slova chtít napsat jinak. Místo mazání textu však můžete pro tzv. „Undo“ (v češtině známé jako „Zpět“ s šipkou doleva) využít gesta, které se však liší v závislosti na tom, jakou používáte softwarovou klávesnici. Analogicky pak funguje i gesto „Redo“ (v češtině „Znovu“ s šipkou doprava), které smazaný text zase vrací zpět.



iPhony zatřepete nebo použijete podobná gesta jako u klávesnice od Samsungu. Klávesnice Gboard od Googlu nic takového neumí, musíte přepnout na japonskou klávesnici

U iPhonů vám pro mazání textu stačí jen zatřepat telefonem a následně potvrdit akci zpět v okně, které se objeví na displeji. Pokud byste text smazali nedopatřením, stačí zatřepat znovu, a smazaný text bude opět zpátky. Pokud funkci Zpět zatřesením často aktivujete náhodně při psaní, můžete si ji v systému iOS ručně vypnout. A to přes Nastavení – Zpřístupnění – Dotyk. Pokud chcete vrátit zpět napsaný text, ale netřepat u toho telefonem, můžete jej vzít zpět posunem třemi prsty přes klávesnici směrem doleva. Potažením doprava (alias „Redo“) se smazaný text znovu objeví.

Gboard potřebuje přepnout na japonštinu

U Androidů se funkce liší podle toho, jakou klávesnici používáte. Pokud se jedná o klávesnici od Samsungu, stačí vám k smazání posledního napsaného textu potáhnout dvěma prsty na displeji směrem doleva, pro opětovné napsání textu slouží identické potáhnutí směrem doprava.

U telefonů s klávesnicí Gboard je situace složitější, protože žádná podobná gesta nepodporuje. Abyste mohli snadno mazat text, musíte si do klávesnice přidat čtyřřádkovou japonskou klávesnici. Na ní přepnete ikonou globusu, a zpětná šipka se vám následně objeví na klávesnici vlevo nahoře. Opětovným stiskem globusu se dostanete zpět do češtiny. Gboard však nemá žádné tlačítko, které by vám vrátilo zpět již smazaný text.