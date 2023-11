WhatsApp láká na bezpečnější přihlašování. Passkey si už na Androidu nastavíte, ale zatím nefunguje

Google už na Androidu aktivoval podporu passkeys (v češtině „Šifrovací klíče“), ale aby se technologie prosadila a postupně vytlačila zastaralé přihlášení pomocíé uživatelských jmen a hesel, potřebuje, aby tento standard začaly podporovat i „velké ryby“. Jednou z nich je i populární komunikační aplikace WhatsApp, která v poslední aktualizaci dostala podporu passkeys. A ty vám ušetří opisování kódů při přihlašování k telefonu a navrch přidají ještě jednu bezpečnostní vrstvu.



Vytváříme passkey (tzv. přístupový klíč) v mobilní aplikaci WhatsApp v Androidu. V systému iOS tato možnost ještě není dostupná

Pokud už WhatsApp v telefonu máte a chcete přejít na passkeys, učiníte tak přes Nastavení – Účet – Přístupové klíče - Vytvořit přístupový klíč. Aplikace WhatsApp následně využijete vaše telefonní číslo jako jednoznačný identifikátor, a uloží jej do interního úložiště systému, které je svázané z vašim gmail účtem. Pokud jich máte více, můžete si vybrat, ke kterému účtu tento klíč přiřadíte. Klíč je samozřejmě možné vytvořit až po běžném přihlášení k WhatsApp, které se ověřuje nejčastěji doručeným kódem na vaše uvedené telefonní číslo.

Druhým krokem je povolení zámku obrazovky k šifrování klíčů. Zámek obrazovky může také pomoci s přihlášením k účtu, když zapomenete heslo. Jakmile máte funkci povolenou a potvrdíte zámek displeje, budete mít pro WhatsApp aktivní passkey. A to poté, co ještě necháte aplikaci ověřit váš otisk prstu.

Co je třeba pro vytvoření passkey ve WhatsApp: smartphone s Androidem 9 a novějším

nastavenou zamykací obrazovku

nejnovější verzi obchodu Google Play a jeho služeb (updatují se automaticky)

Pokud by vám aplikace vypisovala chybu a nechtěla vám potvrdit Přístupový klíč, je třeba pomoci si druhým zařízením, v němž se přihlásíte k WhatsApp účtu s ověřením přes SMS. V něm vytvoříte přístupový klíč stejným způsobem, jen v posledním kroku zadáte zámek displeje vašeho primárního zařízení. A to je bohužel nedostatek, s nímž musíte při registraci passkey ve WhatsApp aktuálně počítat.

A k čemu to bude dobré?

Myšlenka passkeys v aplikaci WhatsApp je jednoznačně skvělá. Při přesunu aplikace do nového telefonu, popř. při samostatné budoucí instalaci bez přesunu dat, nebudete muset vyplňovat telefonní číslo a čekat na doručení SMS s kódem. WhatsApp se „podívá“ do právce hesel, najde vaše telefonní číslo, k němuž je vytvořený passkey, a vy jen přiložíte prst k boční čtečce otisků, necháte naskenovat obličej, popř. zadáte náhradní metodu zabezpečení alias zámek displeje. A tímto způsobem se do svého WhatsApp přihlásíte.



WhatsApp v rámci své webové podpory detailně rozepisuje, jak si vytoříte přístupový klíč alias passkey. Přihlášení pomocí něj však podpora nezmiňuje, protože ještě nebylo implementováno...

WhatsApp sice se na svém vlastním kanálu chlubí podporou passkeys, jenže přihlášení pomocí této metody nefunguje! I když jej máte nastavený, neexistuje žádné rozhraní, které by po vás místo telefonního čísla pro ověření požadovalo přiložit prst ke čtečce otisků prstů nebo zadat „dešifrovací“ zámek displeje.

Zkoušeli jsme aplikaci na stejném telefonu odinstalovat a zase nainstalovat, přenesli jsme aplikaci do nově nastaveného telefonu přes kabel či jsme ji dokonce samostatně nainstalovali na druhý telefon úplně jiné značky a ověřili přes SMS, takže na tom původním už nefungovala. Jenže, co čekat, když v nápovědě najdete jen to, jak passkey nastavit, a nikoliv to, jak jej používat?

Na YouTube i u zahraničních zdrojů se všichni předbíhají v ukázkách, jak passkey nastavit. To, jak jej použít, je však vždy zahráno do autu. Pokud si tak passkey ve WhatsApp nastavíte, budete mít přípravu do budoucna, jelikož přihlášení pomocí passkey na Androidu zatím nefunguje.

Přihlašování pomocí passkey u Androidu: