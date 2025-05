Jak dobře vybrat chytré hodinky. Nejdůležitější otázky, na které byste si měli odpovědět

Počkejte na představení nové generace hodinek. Krátce předtím, než se dostanou na trh, můžete očekávat zlevnění starších modelů. Někdy se jedná jen o stokoruny, jindy ale i o tisíce. Platí to dvojnásob, pokud jste spíše nenároční uživatelé. Při nákupu hodinek nespěchejte – raději delší dobu sledujte, co se v segmentu chytrých hodinek připravuje.

Nemusíte ale hned vyhlížet to nejdražší na trhu. Často stačí zvolit zlatou střední cestu – hodinky s bonusovými funkcemi, které sice možná nezměří úplně vše, ale ucelený balíček bude dostačující. Kdo ví, možná za pár měsíců propadnete monitoringu zdraví a aktivit natolik, že si pořídíte výkonnější model s bohatším vybavením.

K nabíjení hodinek tradičně slouží magnetické kolébky, které zapojíte do síťové nabíječky nebo do USB portu počítače. Dražší modely disponují bezdrátovým nabíjením, takže u duálních dobíjecích podložek můžete nabíjet smartphone i hodinky současně. Občas narazíte i na model se solárním dobíjením – například u Garminů bývá nabíjecí vrstva přímo součástí displeje, a proto musíte počítat s tím, že jeho maximální jas bude trochu nižší.

Polochytré hodinky jsou postaveny na uzavřených operačních systémech, které se označují jako RTOS (Real Time Operating System). Mohou mít dostačující možnosti, ale v takových hodinkách prakticky nic neupravíte. Až na výjimky do nich nenainstalujete nové aplikace, někdy dokonce ani nenastavíte ciferníky, což je u chytrých hodinek zcela běžná záležitost.

I když si můžete koupit hodinky i za částku přes 20 tisíc korun, i náročnější uživatele by měl uspokojit model za polovinu.

Nezřídka platí, že levnější model hodinek může mít více hardwarových funkcí, ale na druhou stranu omezený systém. A to platí i obráceně.

U smartphonů bývá cena limitujícím faktorem, u hodinek by to tak být nemělo. Telefony mají základ stejný, ale u hodinek se funkce i v malém cenovém rozpětí často liší. Dva modely s podobnou cenou mohou mít například odlišnou skladbu pro měření zdravotních funkcí, výdrž na jedno nabití nebo certifikaci zvýšené odolnosti.

Hodinky jsou navíc prakticky neustále na očích, takže je jejich vzhled daleko důležitějším faktorem než u smartphonu. Můžete si vybrat hodinky s minimalistickým vzhledem, sportovně či obchodně laděné modely. A co teprve výběr řemínků!

Hodinky můžeme dělit i podle tvaru displeje . Kruhové displeje se chtějí co nejvíce přiblížit vzhledu klasických náramkových hodinek. Při čtení bloků textů s nimi ale nebudete mít na displeji tolik místa a budete muset častěji stránkovat. Hodinky se čtvercovými displeji se prostředím snaží přiblížit k smartphonu. Ale už pak nijak nezamaskujete, co máte na ruce.

Velké modely vypadají na útlých zápěstích dost komicky, obráceně to platí u drobných nenápadných hodinek na silných zápěstích sportovců. Výrobci proto často jeden model hodinek nabízejí ve dvou velikostech těla s různou délkou či šířkou řemínků.

Hodí se i režim Always On, kdy je displej stále trochu rozsvícený, musíte však počítat s vyšším vybíjením baterie.

Na typu displeje u hodinek záleží mnohem více než na displej použitém u smartphonu. Na hodinky se budete dívat v různých prostředích a podmínkách. Je tedy důležité, aby měl displej co největší jas a co nejmenší odrazivost okolních objektů.

Nanovrstva P2i vystačí k ochraně před potem, na dešti však budou mít hodinky problém. Na druhou stranu je to lepší než nic. Při běžném využití hodinek si vystačíte s ochranou IP68 či 5ATM. V prvním případě se je nemusíte bát používat na dešti a nevadí, když spadnou do vody.

Na druhou stranu ne všechny značky potřebují spojení s telefonem. U hodinek Garmin můžete nastavit komunikační kanál s počítačem skrze aplikaci Garmin Express, a telefon tak zcela vynechat. Podobné je to i u Wear OS, ovšem bez propojení s telefonem se můžete spolehnout jen na vestavěné funkce v hodinkách, žádné další si totiž do hodinek nestáhnete.

Všeobecně platí, že nejlépe fungují hodinky s telefony stejné značky. Například Apple Watch se systémem WatchOS spárujete jen s iPhony. S nimi jste v minulosti mohli spojit i hodinky se systémem Wear OS od Googlu, už řadu let je ale už kompatibilita striktně omezena jen na Android. Mezi velké hráče patří ještě Garmin (systém Garmin Watch OS ).

7. O hodinkových systémech podrobněji

WatchOS

Operační systém je používaný u hodinek Apple Watch. Ovládá se na čtvercovém dotykovém displeji a také pomocí boční korunky. Systém je kompatibilní pouze s iPhony.

Aplikací pro hodinky je spousta, protože platforma přitahuje zájem vývojářů. Hodinky však nespojíte s Androidem a musíte také počítat s nabíjením každý den.

Wear OS

Za systémem stojí Google, ovšem v posledních letech byla platforma až žalostně opomíjená. Nejen designově, ale také funkčně. Místo postupného úpadku pak přišlo vzkříšení, pod které se podepsal Samsung. Vzal svůj systém Tizen a část funkcí přenesl do nového systému Wear OS 3. V současné době najdeme u Samsungu odnož systému Wear OS Powered by Samsung, po roce existence systému Wear OS 3 se osmělili i další výrobci. První hodinky s čistým Wear OS 3 měla na svědomí firma Montblanc, aktuálně můžete u hodinek najít už systém Wear OS 5, který je postavený na Androidu 14. V průběhu roku 2025 do hodinek dorazí Wear OS 6

Systém v podání Samsungu využívá dotykový displej, otočnou lunetu a dvě boční tlačítka, jejichž funkci si nastavíte. Nákup aktuálně levných hodinek se starším Wear OS 2.0 rozhodně nedoporučujeme, protože je zřejmé, že tato verze systému už žádné aktualizace nedostane, resp. postupem času budou funkce hodinkám spíše ubývat.

Garmin Watch OS

Špičkové sporttestery od Garminu pohání systém Garmin Watch OS. Výrobci se podařilo vytvořit funkcemi našlapaný systém, který však vzhledově příliš nenadchne.

V některých případech jste odkázání jen na dvě boční tlačítka, v základní grafice systému se jen prsty pohybujete do stranu. U některých modelů je ale systém už dotykový a srovnatelný s dalšími hodinkovými systémy. Daleko důležitější jsou funkce platformy. Pro sportovce je systém od Gaminu jasnou volbou, na hodinkách ještě nebyl překonán.

Harmony OS

Systém HarmonyOS používá ve svých zařízeních značka Huawei. Prostředí vypadá relativně podobně jako u ostatních hodinek – máte k dispozici lištu se zástupci pro rychlé spuštění, hlavní nabídku v podobě aplikačních ikon a možnost detailního přizpůsobení ciferníků.

Prostředí se ovládá intuitivně pomocí dotykového displeje a pohybových gest, často také využitím mechanické korunky, která vrací na obrazovku s hodinkami. Je však třeba rozlišovat přesné označení systému. Plnohodnotný HarmonyOS (často s doplňkem „Next“) najdete pouze u nejvyšší řady hodinek, zatímco nižší modely spíše jen kopírují vzhled této platformy, ale na pozadí běží stále uzavřený RTOS systém, do kterého nenainstalujete aplikace ani nereagujete na oznámení z telefonu.

Zepp OS

V hodinkách značky Amazfit najdete běžet operační systém Zepp OS, který v roce 2021 nahradil systém Amazfit OS. Systém je jednou ročně aktualizován, i na starších modelech hodinek se čas od času objevují i nové funkce

Zepp OS podporuje i propojení s cyklopočítači od Garminu a s akčními kamerami GoPro a DJI. Systém jako takový podporuje noční režim, stáhnete si do něj aplikace z obchodu nebo s hodinkami bezkontaktní zaplatíte. V Česku je podporují banky mBank a Raiffeisenbank, popř. lze jako alternativu využít službu Curve.

Nejoblíbenější hodinky Amazfit:

Hodně věcí může vylepšit, ale také pokazit způsob, jak hodinky pracují s notifikacemi. Na co si dát pozor?