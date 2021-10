Jak ušetřit při nákupu hodinek?

Počkejte na představení nové generace hodinek. Krátce před tím, než se dostanou na trh, můžete čekat zlevnění starších modelů. Někdy to jsou jen stokoruny, jindy ale i tisíce. Platí to dvojnásob, pokud jste spíše nenároční uživatelé. Při nákupu hodinek nespěchejte, spíše delší dobu kontrolujte, co se v segmentu chytrých hodinek chystá.