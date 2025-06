Jak dobře vybrat fotomobil. Rozlišení je zavádějící, raději si připlaťte za optickou stabilizaci

Ve vyšších cenových patrech (okolo 10 tisíc korun) je to často loterie, záleží spíš model od modelu. Od 15 tisíc Kč už můžete pořídit kvalitní bezzrcadlovku, která bude fotit o dvě třídy lépe než stejně drahý telefon. Ani telefony nad 20 tisíc nikdy bezzrcadlovku nepředčí, ale v rámci kategorie mobilů už nabídnou obvykle to nejlepší.

Většina současných telefonů má hned několik objektivů. Neznamená to čím víc, tím líp. Každý objektiv má jiný účel – jeden je širokoúhlý, druhý třeba zase značně přibližuje. Myslete však na to, že ne všechny objektivy jsou stejně kvalitní, rozdíly mezi nimi mohou být opravdu velké. A ne každý mobil má všechny typy objektivů. O celkové kvalitě obvykle nejlépe vypovídá primární fotoaparát , který mívá nejkvalitnější senzor.

Milovníci zpomalených záběrů by se měli zaměřit na co největší snímkovací frekvenci při požadovaném rozlišení (např. 120 nebo 240 fps). Vítanými pomocníky při natáčení videa jsou optická stabilizace obrazu (OIS), při ostření může pomoct senzor hloubky ostrosti či dobře rozmístěné mikrofony.

RAW jako indikátor

RAW je formát uložení fotografie v podobě surových dat ze snímače bez aplikování softwarových úprav telefonem. Tyto úpravy dělají profesionální fotografové typicky sami na počítači s dobrým monitorem, protože se nechtějí opírat o často vrtošivé a nespolehlivé algoritmy svých foťáků.

Možná budete RAW využívat a sami si „vyvolávat“ fotky z tohoto digitálního negativu, ale svou informační hodnotu má i pro ostatní.



RAW (vlevo dole) má nižší kontrast a méně saturované barvy proti upravené výsledné fotce (vpravo nahoře). Plné rozlišení (vlevo nahoře) neumožňuje uložení do RAWu, protože má velmi špatnou kvalitu (100% přiblížení)

Pokud výrobce umožní z foťáku ukládat RAW, znamená to, že si s daným senzorem věří. Pravděpodobně tedy bude produkovat solidní výstup. Kdyby neprodukoval, výrobce by RAW nepovolil a nasadil by velmi výrazné softwarové úpravy, které by ze špatné fotky udělaly koukatelný obrázek.

Dejte pozor na to, že některé telefony povolí ukládání RAW třeba jen z primárního foťáku, ale z ostatních snímačů již nikoli.

V další části probereme stabilizaci obrazu a další užitečné vlastnosti fotomobilů, které se mohou hodit.