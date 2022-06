V mírně vyšších patrech nabídky to je často loterie a od 15 000 Kč už můžete pořídit kvalitní bezzrcadlovku, která bude fotit o dvě třídy lépe než stejně drahý telefon. Ovšem do této cenovky jsou telefony většinou výhodnější.

Většina současných telefonů má hned několik objektivů. Neznamená to čím víc, tím líp, každý objektiv má různé zaměření – jeden je širokoúhlý, druhý třeba zase značně přibližuje. Myslete však na to, že ne všechny objektivy jsou stejně kvalitní, rozdíly mezi nimi mohou být opravdu velké. A ne každý mobil má všechny typy objektivů.

Zde je ovšem klíčová jiná součástka mobilu, a to jeho čipset. Ten totiž udává maximální kvalitu a snímkovací frekvenci videa. Zajišťuje také dostatečný výkon, aby se video zpracovalo třeba bez záseků, ale může to vést k znatelnému zahřívání.

RAW jako indikátor

RAW je formát uložení fotografie v podobě surových dat ze snímače bez aplikování softwarových úprav telefonem. Tyto úpravy dělají profesionální fotografové typicky sami na počítači s dobrým monitorem, protože se nechtějí opírat o často vrtošivé a nespolehlivé algoritmy svých foťáků. Možná budete RAW využívat a sami si „vyvolávat“ fotky z tohoto digitálního negativu, ale svou informační hodnotu má i pro ostatní.



RAW (vlevo dole) má nižší kontrast a méně saturované barvy proti upravené výsledné fotce (vpravo nahoře). Plné rozlišení (vlevo nahoře) neumožňuje uložení do RAWu, protože má velmi špatnou kvalitu (100% přiblížení)

Pokud výrobce umožní z foťáku ukládat RAW, znamená to, že si s daným sensorem věří. Pravděpodobně tedy bude produkovat solidní výstup. Kdyby neprodukoval, výrobce by RAW nepovolil a nasadil by velmi výrazné softwarové úpravy, které by ze špatné fotky udělaly koukatelný obrázek. Jen si dejte pozor, protože telefon může povolit ukládat RAW třeba jen z hlavního foťáku, ale z ostatních snímačů již nikoli.