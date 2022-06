Před nákupem si musíte rozmyslet, jak často budete powerbanku používat a zda se vám její nákup vůbec vyplatí. Jestli trávíte většinu času doma a zařízení bude ležet nabité bez použití v šuplíku, může časem vestavěným akumulátorům klesat kapacita a rozhodně to nebude dělat dobrotu.

Na dalším listu si řekneme, na co myslet po stránce designu powerbanky

Důležitý je ale také elektrický proud , který spolu s napětím určuje výkon. Kdyby byl příliš nízký, s notebookem si sice powerbanka může rozumět, ale v zapnutém stavu jej místo dobíjení bude sotva udržovat na stejné hladině baterie. Ideální je zde dívat se po hodnotách minimálně 2,1 či 3 A, případně i víc, pokud to powerbanka nabízí.

V takovém případě už musíte více koukat na technické parametry powerbanky a její nabíjecí výkon . Konkrétně je zde klíčové elektrické napětí, kde hledejte takové powerbanky, které zvládají napětí až 20 V. To vám pak zaručí podporu napájení prakticky každého notebooku s USB-C a Power Delivery. S nižším napětím bude dobíjení fungovat jen ve výjimečných případech.

První věc, která vám zúží výběr, je kompatibilita se zařízeními . Musíte totiž předem vědět, jaká zařízení s ním chcete nabíjet. Pokud půjde smartphony, tablety, sluchátka, kamery, nebo jinou drobnou elektroniku, nemůžete sáhnout příliš vedle. Se správným kabelem jej dobijete bez problému. Složitější to je, pokud byste powerbankou rádi nabíjeli i notebook.

3. Nepodceňte design

Při výběru rozhodně nepodceňujte design samotné powerbanky. Napřed se podívejte na rozměry a tvar. Čím výkonnější powerbanka je, tím rozměrnější bude. Ty nejslabší jsou dneska tak malé, že je přicvaknete i na záda telefonu, u zařízení s vyšší kapacitou je už dobré přemýšlet nad každým centimetrem. Přece jen jde o přenosné zařízení a je rozdíl, pokud do batohu budete dávat malou, ale tlustou cihličku, nebo větší placku.



Při výběru posuzujte velikost, materiály, ale také signalizaci stavu baterie. Praktický může být například integrovaný displej.

Dívejte se také na materiály. Zde převládá plast nebo kov, zpravidla hliník. Oba mají různý vliv na hmotnost, ale i odolnost zařízení. Kovové powerbanky bývají většinou o něco těžší, ale zase jsou robustnější a odolnější, což na cestách oceníte. Při častém cestování se plastový kryt může poškrábat. U kovu ale zase dávejte pozor, abyste powerbanku nedali do společné kapsy s nabíjeným zařízením, které by naopak mohla sama poškrábat.

Roli v designu hrají také signalizační prvky. Diodu označující stav (vypnuto, zapnuto, nabíjení) má dnes prakticky každá powerbanka. Liší se však stav signalizace stavu baterie. Zde to výrobci řeší buď několika LED, kde co dioda, to určité procento stavu baterie. Pokročilejší modely nabízejí dokonce i displej, který vám aktuální stav kapacity řekne s přesností na celé procenta a někdy zobrazí i nabíjecí proud.

Na dalším listu si přiblížíme, jakou kapacitu powerbanky byste měli zvolit