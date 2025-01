Jak vybrat správnou nabíječku k telefonu. Univerzální USB-C negarantuje, že využíváte maximální výkon

Když si dnes pořídíte smartphone, s větší pravděpodobností než ještě před několika lety v základní krabičce nebude přibalená nabíječka. Výrobci počítají s tím, že už „nějakou" nabíječku máte, anebo si ji dodatečně dokoupíte. V prvním případě však hrozí, že nedosáhnete na maximální možný nabíjecí výkon telefonu, v případě druhém zase může být problém vybrat „správnou“ nabíječku. Ani v Evropě sjednocený USB-C konektor totiž automaticky negarantuje nejrychlejší nabíjení.



V každém konektoru kabelu se skrývá tzv. E-mark čip, který komunikuje s propojenými zařízeními, aby zajistil optimální výkon nabíjení a datového přenosu a zajistil potřebnou bezpečnost.

Ideální je pořídit značkovou nabíječkou přímo od výrobce vašeho telefonu. Originální adaptéry ale bývají docela drahé, proto je dobré se podívat i po nabíječkách prověřených výrobců příslušenství třetích stran. Když víte, co přesně od nabíječky chtít, můžete při nákupu proti značkovému adaptéru ušetřit i několik stovek korun.

Použití správné nabíječky či adaptéru je nutné pro to, abyste při nabíjení telefonu získali maximální nabíjecí výkon. Čím rychleji telefon nabijete, tím lépe, protože jej zase můžete používat a nemusíte čekat třeba půldruhé hodiny na to, až se baterie kompletně dobije. Díky rychlému nabíjení je telefon méně času na nabíječce a více času ve vašich rukou. Často je rychlé nabíjení vhodné i tehdy, kdy nemáte moc času na nabíjení a potřebujete co nejrychleji dobít baterii na co nejvíce procent. Zhruba do 50% nabití baterie totiž bývá dobíjení nejrychlejší.