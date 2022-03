Jak dobře vybrat tablet. Nejdražší není nejlepší. Rozhodujte se podle velikosti displeje

1. Potřebujete tablet?

Základní otázkou, kterou je vhodné si položit, než se do výběru pustíte, je, zda tablet vůbec potřebujete a na co. Od toho se totiž odvíjí prakticky vše, od velikosti, výbavy až po cenu. Jiné požadavky na tablet má nenáročný uživatel, student či profesionál.

Tablet využijete, když Hledáte základní náhradu počítače

Chcete velký displej na cestách pro sledování videí

Malujete, kreslíte a obecně pracujete z grafikou

Rádi čtete elektronické knihy nebo časopisy

Potřebujete univerzální zařízení pro ovládání chytré domácnosti

Za co si u tabletu vlastně připlácíte? Jednoduše řečeno: za výbavu a kvalitu. Malý i velký tablet najdete dnes prakticky v každé cenové relaci, ale kvalita zobrazení se výrazně liší a je rozdíl, zda sáhnete po levném tabletu s TFT panelem o HD rozlišení nebo FullHD AMOLEDu. Stejné je to i s výkonem, zvukem a v neposlední řadě také s konektivitou. Stačí vám Wi-Fi nebo vyžadujete mobilní data? To jsou všechno otázky, na které je třeba si ujasnit odpověď.

