Jak vypadá nový Wear OS bez nadstavby od Samsungu? Emulátor prozrazuje, že rozdílů nebude mnoho

Operační systém Wear OS 3, to je v současné době Samsung, a pak dlouho nic. JIhokorejský výrobce má na novou verzi operačního systému zřejmě časovou exkluzivitu. Jak jinak si totiž vysvětlit, že nově uváděné hodinky běží stále na staré verzi Wear OS 2? Ta je přitom postavena na tři generace starém Androidu 9. V nově vydané verzi Wear OS 3 Preview se však můžeme, alespoň v rámci emulátoru, podívat na to, jak budou vypadat hodinky bez nadstavby One UI.

Google sice oficiální cestou o existenci „čistého“ Wear OS 3 mlčí, ukázková image pro vývojářský emulátor však dává tušit, že se pod pokličkou „něco“ děje.Mohli jsme si tak nainstalovat Android Studio včetně emulátoru Wear OS 3, a v naší galerii výše můžete vidět rozdíly mezi čistým a „přeskinovaným“ systémem Wear OS 3.

Rozdíly nejsou nijak závratné, podnabídky vypadají dost podobně. Samsung v prostředí využívá více barev, Google zase sází na barevnou stálost a větší jednoduchost. Největší změny můžeme vidět v horní liště a v hlavní nabídce. Google chce nacpat co nejvíce zástupců na jednu obrazovku, Samsung je dělí na jednotlivé stránky. Jihokorejci mají zase nabídku s bublinami, zatímco čistý Wear OS má hlavní menu v podobě seznamu, v němž jsou poslední použité položky umístěny úplně nejvýše.

Představujeme hodinky Samsung Galaxy Watch4:

Klíčovou otázkou je však to, když se „čistý“ Wear OS 3 konečně objeví u nových hodinek nebo alespoň v podobě aktualizace přistane do těch stávajících. Podle spekulací se zatím nejčastěji skloňuje druhá polovina příštího roku, a to je, pro Wear OS, který jistě chce stále co nejvíce konkurovat hodinkám Apple Watch, až příliš pozdě...