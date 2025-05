Jak za posledních 10 let zdražovaly telefony. Apple, Samsung, Google, OnePlus a další

Také se vám zdá, že smartphony rok od roku zdražují? A co kdybychom se podívali na to, kolik stály topmodely před deseti lety a dnes? Asi správně hádáte, že dnešní telefony nebudou levnější než soudobé modely stejných produktových řad před 10 lety. Za zdražení může (částečně) nejen inflace, ale také to, že výroba telefonů stojí stále více a prodejci ze svých marží nechtějí slevovat. Spíš naopak.

Vybíráme telefony, které dělí 10 let, přesto k sobě mají co nejblíže značkou i modelovou řadou. Strategie mobilních výrobců se však za poslední roky změnila, a tak není vždy možné přímé srovnání konkrétních modelů. Některé řady zanikly, jiné se zase rozrostly na několik cenově odlišných modelů. Ne, špičkové telefony nejsou levné, ale u některých z nich bychom po letech díky inflaci čekali daleko vyšší cenu.

Samsung

„Tabletofon“ (taky vám tento pojem dnes zní legračně?) Samsung Galaxy Note 5 v roce 2015 sice vynechal Evropu, přesto jsme si jej mohli alespoň před deseti lety vyzkoušet na veletrhu IFA v Berlíně. Telefon měl pevně integrovanou baterii, sklo na zádech a nový design, samozřejmě u něj zůstal AMOLED displej, výkonný procesor nebo zabudovaný stylus S Pen. V roce 2015 telefon stál (po přepočtu i s daní) zhruba 21 tisíc korun. Dnes můžeme jako ekvivalent stylusu zvolit jen Samsung Galaxy S25 Ultra, který startuje na částce 35 990 Kč (stejná částka jako poslední generace Samsung Galaxy Note20 Ultra z roku 2020).



Samsung Galaxy S6 a Galaxy S25 dělí 10 let

V roce 2015 se samozřejmě nabízel i model Samsung Galaxy S6. Telefon se skleněným zadním krytem a nevyměnitelnou baterií vyřešil hlavní problém, a to ten, že se řada Galaxy S pomalu odkláněla od „prémiovosti“. Tento telefon před 10 lety stál 19 799 Kč, verze se zakřiveným displejem Samsung Galaxy S6 Edge vyšla se základní pamětí na 23 799 Kč. Jako ekvivalent můžeme zvolit Galaxy S25 s cenou startující na částce 25 990 korun nebo Galaxy S25+, který dnes pořídíte za 31 990 Kč.

Jak se změnila cena u Samsungů: Galaxy Note5 – 21 tisíc korun

Galaxy S25 Ultra - 36 tisíc korun Za deset let vzrostla cena typově srovnatelného tabletofonu se stylusem v nejnižší paměťové variantě o 15 tisíc korun. Samsung jako jediný z našeho výčtu překonává i inflační kalkulačku. Galaxy S6 Edge – 23 799 Kč

Galaxy S25+ – 31 990 Kč I v případě výše postaveného základního modelu můžeme pozorovat citelné zdražení, a to o více než osm tisíc korun.

Apple

iPhone z roku 2015? Když budeme srovnávat srovnatelné, musíme se podívat na model iPhone 6S. Ten stál před lety 21 190 Kč. Pokud se podíváme na aktuální iPhone 16 za 23 990 Kč, není nárůst ceny až tak výrazný jako u Samsungů. Jenže podle některých zdrojů bychom jej měli spíše porovnat s iPhone 16 Pro, který startuje na částce 29 990 Kč. I to je však daleko nižší částka, než která nám vychází v kalkulačce inflace.



iPhone 6S stál před lety 21 190 Kč. Dnešní iPhone 16 není o moc dražší

iPhone 6S Plus startoval na částce 24 390 Kč. A jak je na tom aktuální iPhone 16 Plus? S cenou 26 990 Kč za základní paměťovou konfiguraci to vlastně po deseti letech není žádný výrazný rozdíl.

Jak se měnila cena u iPhonů: iPhone 6S – 21 190 Kč

iPhone 16 – 23 990 Kč Základní iPhone za 10 let zdražil o pouhé 2 800 Kč. iPhone 6S Plus – 24 390 Kč

iPhone 16 Plus – 26 990 Kč U „plusové“ verze iPhonu se za deset let u nejnižší dostupné paměťové varianty zdražilo jen o 2 600 Kč.

Google

Novodobý Google, to jsou Pixely, v době minulé to ale byly Nexusy. Pokud jste v roce 2015 chtěli telefon s čistým Androidem, byl by to buď levnější Nexus 5X (11 990 korun) nebo prémiovější Nexus 6P (17 990 Kč).



Nexus 6P vyšel před 10 lety na 17 990 Kč. Pixel 9 však dnes není zase až o tolik dražší

K Nexusu 5X můžeme asi nejlépe přiřadit Pixel 9a, který se aktuálně prodává za 13 990 Kč. K výkonnějšímu Nexusu 6P můžeme najít analogii v podobě Pixelu 9, který dnes stojí od 22 990 Kč. I zde jsou rozdíly v rámci několika tisíc korun, přičemž čistě podle inflace by dnes měly být ceny aktuálních Pixelů o dost vyšší. Na druhou stranu, Nexusy se ve své době profilovaly jako spíše levnější telefony a až v posledních letech se cenově dorovnávají iPhonům a Samsungům.

Jak se měnila cena telefonů od Googlu: Nexus 6P – 17 990 Kč

Pixel 9 – 22 990 Kč Když srovnáme deset let starý Nexus a aktuální Pixel, vyjde nám, že telefon zdražil o 5 tisíc korun. Jsme ale na vážkách, zda ale 6P spíše neporovnat s Pixelem 9 Pro, v tom případě by byl cenový rozdíl dle cen na české verzi Google Storu dvojnásobný. Nexus 5X – 11 990 Kč

Pixel 9a – 13 990 Kč U levnějšího Nexusu/Pixelu je cenový rozdíl ještě menší, konkrétně došlo ke zdražení o dva tisíce.

OnePlus

Značka OnePlus a pohled deset let nazpět? To je jednoznačně model OnePlus 2, který pomáhal rozšířit povědomí značky, která prezentovala své telefony jako „zabijáky vlajkových lodí". Pokud jste chtěli před lety vystoupit ze své komfortní zóny a přejít třeba ze Samsungu, hlavním lákadlem byla jednoznačně cena. OnePlus 2 s nejnižší pamětí stál pouhých 9 199 Kč.



OnePlus 2 stál před 10 lety pouhých 9 199 Kč, dnes je OnePlus 13 cenově úplně někde jinde

OnePlus, stejně jako Samsung, má daleko vyšší ceny, než kdybychom jen započetli vliv samotné inflace. Ve světle Samsungů jsou jeho nejnovější modely stále cenově dostupnější, jen už se nebavíme o 10 tisících, ale v případě OnePlus 13 o částce 23 990 Kč.

Jak se měnila cena u OnePlus: OnePlus 2 – 9 199 Kč

OnePlus 13 – 23 990 Kč OnePlus už dávno není „zabijákem vlajkových lodí“, který by se podbízel cenou. Topmodel je stále hodně levný, ale meziročně značka zdražila téměř o 15 tisíc.

Sony

Když se psal rok 2015, u Sony byl v kurzu topmodel Xperia Z5 Premium. Před deseti lety se tento hranatý telefon se 4K displejem nabízel za 22 tisíc korun.



Xperia Z5 Premium se přes 10 lety nabízela za 22 tisíc korun, dnes se Xperia 1 VI nabízí za 35 tisíc

Dnes bychom mohli analogii nejvybavenějšího a nejdražšího telefonu od Sony vidět v modelu Xperia 1 VI, která se prodává za bezmála 35 tisíc korun. Ano, technologicky jsme za deset let úplně někde jinde, jenže cenový nárůst třinácti tisíc, to je hodně velký cenový rozdíl.

Jak se měnila cena u Sony: Xperia Z5 Premium – 22 tisíc korun

Xperia 1 VI – 35 tisíc korun Sony už v minulosti nepatřilo mezi nejlevnější značky, a svůj topmodel si řeklo nemalou částku. Deset let starý a aktuální topmodel dělí 13 tisíc korun.

Xiaomi

Před deseti lety na tom Xiaomi nebylo s počtem telefonů a všeobecnou „známostí" tak dobře, jak je na tom teď. Pokud bychom se zaměřili na tehdejší topmodel Xiaomi Mi 4, museli bychom zůstat jen v domovské Číně a v Asijsko-pacifickém regionu.



Xiaomi Mi 5 před 10 lety startovalo na 13 tisících korunách, Xiaomi 15 dnes startuje na částce 19 990 Kč

Do Česka značka výrazněji pronikla až o rok později, a to s topmodelem Xiaomi Mi 5, který startoval na třinácti tisících. Dnes je jeho ekvivalentem Xiaomi 15, které pořídíte za 19 990 Kč.

Jak se měnila cena u Xiaomi Xiaomi MI 5 – 12 990 Kč

Xiaomi 15 – 19 990 Kč Ani Xiaomi už to cenami (minimálně u high-end telefonů) není tak veselé jako před lety, kdy chtěla značka svými topmodely cenově podbít konkurenci. Po deseti letech registrujeme cenový rozdíl 7 tisíc korun.

Závěrem

Za deset let nejméně zdražily iPhony, a to proto, že už jejich počáteční cena byla oproti konkurenčním značkám nastavena hodně vysoko. A když uživatelé mění stávající iPhone za novou verzi, jsou tradičně citliví na jakékoliv velké cenové výkyvy. Musíme však dodat, že u novějších modelů (Pro, Pro Max) se můžeme bavit ještě o větším nárustu ceny, která však nemá adekvátní porovnání s podobným deset let starým iPhonem.

Za deset let nejvíce zdražil Samsung a OnePlus, a to proto, že u obou těchto značek se značně proměnila jejich pozice. OnePus už nepotřebuje „zabíjet vlajkové lodě“ extrémně nízkou cenou, Samsung je zase mobilní jedničkou mezi Androidy, což se podepisuje i v jeho cenové politice, a také v převážně konzervativních meziročních upgradech.

Pozn. red. : Pokud se podíváme do statistik ČSÚ. Průměrná meziroční inflace mezi roky 2015 a 2024 (data za rok 2025 ještě nejsou k dispozici) dosáhla hodnoty 4,72 %. Když jste si v roce 2015 koupili telefon za 10 tisíc korun, v roce 2024 byste na to potřebovali 15 142 Kč.