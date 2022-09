Jak zabránit v přehřívání mobilů. Existuje pět základních kroků, které můžete udělat prakticky kdykoliv

Přehřívání mobilů je „fenomén“, který je, nejen u těch nejvybavenějších smartphonů, patrný pěkných pár let. Čipsety telefonů jsou navrženy na vysoký výkon, je však vždy jen otázkou času, než začne zadní kryt telefonů nepříjemně topit do dlaně. Velkou výhodu v tom mají telefony s integrovanými větráčky, které mohou teplo z čipsetu, heatpipe či z oblasti baterie snadno dostat ven. Zbylé telefony se soustředí na prostý rozptyl tepla do okolí.

Pokud začnou telefony hřát do dlaně již po chvíli, může to ukazovat na nevhodný návrh vnitřních komponent. Téměř všechny telefony se však zahřívají při dlouhodobém používání. Stačí zapnout graficky náročnou hru, k tomu přidat vysoký jasem displeje, který je třeba ještě na přímém slunci, a s tím souvisí i jeho rychlé zahřívání. Jak se mu můžete vyhnout? Podle společnosti Visermark, která se věnuje testování telefonů, existuje pět základních kroků, které vám pomohou omezit zahřívání telefonu.

1. Vyhněte se přímému slunci

Pokud telefon dlouhodobě používáte na přímém slunci, je třeba počítat s tím, že telefon, třeba při hraní her, topí sám o sobě a ještě k tomu jej zahřívají sluneční paprsky. Přesuňte se do stínu, a uvidíte, že se teplota telefonu velmi rychle sníží.

2. Nabíjejte podporovanou nabíječkou

Telefon se může zahřívat i při nabíjení. A to za předpokladu, že používáte nestandardní nabíječku, nebo naopak originální rychlonabíječku. Zvláště vysoký dobíjecí výkon může být důvodem, proč se baterie telefonu rychle zahřeje. U některých telefonů si však můžete nabíjecí výkon softwarově omezit, popř. dokonce omezit maximální úroveň dobití baterie. Připomeňme, že v EU bude od roku 2024 povinné používání standardizovaného konektoru USB-C, navíc se EU připravuje i na harmonizace rychlonabíjení, čeká se na nastavení bezpečných nabíjecích výkonů s ohledem na bezpečnost uživatelů.

3. Snižte si jas displeje

Vysoký jas displeje, často na automatický režim, sice umožňuje velmi dobrou světelnost na přímém slunci, ale také nevyhnutelně zvyšuje teplotu telefonu. Prvním krokem ke zchlazení telefonu by mělo být vypnutí automatického jasu a ruční nastavení nižší hodnoty. A jak záhy uvidíte, i trochu nižší jas dokáže rostoucí teplotu telefonu zastavit, či ji dokonce po chvíli o něco snížit.

4. Vyjměte telefon z pouzdra a krytu

Pouzdra a kryty jsou skvělé doplňky k telefonu, díky nimž telefon nepřijde tak snadno k úhoně. Jenže, při prvotním návrhu se s nimi nepočítá, a to může znamenat, že v krytu zabalený telefon nedokáže efektivně rozptýlit teplo do okolí.

5. Zavřete nepoužívané aplikace

Pokud máte na pozadí spuštěnou spoustu aplikací, je čipset často neustále v pracovním nasazení. Zvláště u smartphonů s méně výkonnými čipsety to znamená, že se velmi snadno zahřejí. U Androidu i iOS však můžete aplikace na pozadí velmi snadno zavřít. U iPhonu se jedná o gesto potažení prstu do poloviny displeje, u Androidu stačí stisknout klávesu s posledními spuštěnými aplikacemi, ze které lze aplikace a hry ukončit po jedné nebo hromadně.

Pokud ani těchto pět kroků nezabere, je doporučeno odebrat veškeré příslušenství k telefonu, vypnout Bluetooth, zapnout režim Letadlo (pozor, váš telefon ztratí přístup k internetu i k mobilní síti) nebo jej na chvíli umístit do chladného prostředí. Pokud se vám však zdá, že i přes to všechno se vám plně aktualizovaný telefon zahřívá bez zjevné příčiny, je třeba kontaktovat servisní středisko.