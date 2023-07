Jak zaheslovat aplikace na Androidu. Pomůžete si doplňkem, který bude vyžadovat znak, PIN nebo otisk prstu

Asi už vás při používání telefonu napadlo, že některé aplikace by se nemusely spouštět úplně kdykoliv, ale až po ověření, že máte telefon v rukou skutečně vy. Výrobci na to mají spoustu metod, od těch běžných (zámek displeje) až po radikálnější (Zabezpečená složka). Jenže, komplexní zámek displeje může někdy zdržovat, ve druhém případě může být zase zbytečné mít zdvojené zabezpečené prostředí, když si chcete zabezpečit přístup jen do několika málo aplikací.

Řešením je tedy individuální blokace aplikací, u kterých nechcete, aby byly přístupné každému, kdo vezme do rukou váš telefon. Pokud jej třeba občas půjčíte dětem, může se hodit to, že vám neotevřou číselník nebo aplikaci pro internetové bankovnictví. A pokud máte v telefonu soukromé fotografie, možná byste si chtěli přístup k nim také omezit. Žádná globálně dostupná blokovavcí funkce na Androidu neexistuje (maximálně jen u nadstaveb některých výrobců), a tak si musíte pomoci instalací aplikace třetí strany.

Raději si vyberte známější aplikaci

Protože pro blokování vyžaduje aplikace kompletní přístup ke kritickým částem systému, je nutné zvolit aplikace známějšího vývojáře, než neznámou aplikaci, která by mohla znamenat potenciální bezpečnostní riziko. Jako nejvhodnější jsme zvolili bezplatnou aplikaci Norton App Lock, která registruje více než 5 milionů stažení a má průměrné hodnocení 4,6/5. Samozřejmě, i instalace této aplikace je vždy na vaše vlastní riziko, na druhou za ní stojí vývojáři světoznámého antiviru Norton. A pokud by v aplikaci bylo něco nepatřičného, troufáme si tvrdit, že po pěti milionech stažení by se na to už příšlo...



Úvodní obrazovka aplikace Norton App Lock. Stiskem zámku nastavíte to, že bude aplikace před otevřením požadovat nastavení PIN kód nebo znak, popř. alternativně otisk prstu

Aplikace má jednoduchý layout, jenže při prvním spuštění musíte potvrdit dvě základní položky v nastavení. Tou první je vykreslování nad obsahem zobrazným na displeji, tou druhou pak povolení speciální služby v nastavení Usnadnění. Dále ještě musíte aplikaci svázat se svým Gmail účtem, kam dorazí heslo, pokud byste si na PIN nebo znak nevzpomněli.

Poté už stačí jen nastavit zámek displeje (popř. PIN kód), který je nezávislý na heslu nebo znaku, který používáte při přístup k samotnému systému. Na úvodní obrazovce se vám zobrazí všechny nainstalované aplikace, které můžete stisknutím ikonky zámku jednoduše uzamknout. Před jejich otevřením budete muset zadat PIN kód (nebo znak), popř. otisk prstu. Tuto nutnost případný útočník prolomí odinstalací aplikace Norton App Lock, pokud tomu však chcete zabránit, stačí aplikaci přidat mezi tzv. Správce zařízení. Bez zadání hesla se tak k zamknutým aplikacím skutečně nedostane nikdo nepovolaný.



Takto vypadá obrazovka, která se objeví při spuštění uzamknuté aplikace

Záhy zjistíte, že pokud se k aplikacím otevřeným na pozadí vrátíte, telefon už po vás nebude chtít heslo. Tedy za předpokladu, že aplikaci zatržítkem nenastavíte, aby zůstala neustále zamčená. Alternativně si však můžete stejným způsobem uzamknout i nabídku posledních spuštěných aplikací, a máte po starostech. Aplikaci Norton App Lock bezplatně stahujte z Google Play, je bez reklam (maximálně láká jen na antivirus od Nortonu) a v češtině.