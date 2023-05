Jak získat levná mobilní data mimo EU? Stačí stáhnout aplikaci a koupit eSIM s předplaceným balíčkem

Pokud v létě vyrážíte do Evropy, z mobilního hlediska nemusíte nic moc měnit. Díky principu evropské regulace „roam like at home" voláte, píšete a datujete v zahraničí za stejné ceny jako v Česku. Jenže, pokud vyrážíte mimo EU, musíte si rozmyslet, jakou formou budete ze zahraničí komunikovat.

Použijete svou stávající SIM v roamingu, nebo si pořídíte univerzální či místní SIMku? Budete se spoléhat na Wi-Fi? Budete SIM kartu místního operátora shánět předem, nebo až na místě? Lokální nabídky operátorů bývají často nejvýhodnější, jenže čas a pohodlí hraje zase na straně alternativních nabídek, které si přichystáte třeba ještě před odjezdem do zahraničí. Existuje mnoho služeb zaměřených na mezinárodní roaming. Jednou z nich je Airalo.



Postup aktivace eSIM od Airalo v aplikaci je jednoduchý. Někdy dokonce narazíte na nižší ceny, než kdybyste pořizovali předplacenku u místních operátorů

Ta je u smartphonů dostupná jako bezplatná aplikace pro iOS a Android, ve které si vyberete tarif, který aktuálně potřebujete. A protože je vše v podobě eSIM, kterou si díky QR kódu rychle nahrajete do podporovaného telefonu, vaše stávající české číslo může být v zahraničí stále funkční. Třeba pro příchozí volání. A pokud si nenecháte poslat zahraniční SIM kartu poštou, dopředu se na cesty připravíte jen za pomoci eSIM. A nebo můžete počkat, až dorazíte do cílové destinace, a pokud na žádné zajímavé nabídky SIM karet přímo na místě nenarazíte, stačí najít Wi-Fi síť a eSIM si objednat až na místě.

Je ale třeba zmínit, že ne každý telefon eSIM podporuje, a tak je třeba před aktivací karty ověřit specifikace svého telefonu, popř. oficiální aktuální seznam telefonů, ve kterých můžete využít službu Airalo.

Aplikace s výběrem eSIM

Airalo je lokalizovaná aplikace, ve které si můžete snadno najít eSIM s mobilními daty. Na výběr jsou globální a regionální eSIM, které mají samozřejmě vyšší ceny, popř. eSIM určené pro použití v konkrétních zemích. Na výběr jsou mobilní datové tarify i předplacené služby, které si můžete průběžně „dobíjet“. U každé z nabídek se dozvíte, jak dlouho karta platí, a také její datový limit. V Egyptě a Švýcarsku se jedná o několik GB, taková Jižní Korea vám za 32 dolarů umožní používat neomezená mobilní data po dobu 10 dní.



V aplikaci Airalo si zvolíte národní, regionální nebo globální eSIM, FUP a dobu platnosti karty. Po zaplacení obdržíte QR kód, který načtete ručně nebo telefonem, a do telefonu si tak nahrajete eSIM kartu, která doplní vaši fyzickou nanoSIM

Veškeré ceny v aplikaci jsou v dolarech, stačí eSIM vložit do košíku a zaplatit. Následně je nutné postupovat podle pokynů na obrazovce, a instalovat do telefonu samotnou eSIM. Můžete použít manuální postup, nebo si zobrazený QR kód otevřít na jiném zařízení, např. v notebooku, a z displeje jej oskenovat. Součástí aplikace je i návod k tomu, jak nastavit mobilní data, tedy případné nastavení APN či datového roamingu. Vše je otázka několika minut.

Představení služby Airalo:

Airalo však nemusí být vždy nejvýhodnější. Pokud cestujete do cizí země, kde nechcete shánět SIM kartu, či dokonce nerozumíte cizím jazykem, můžete mít mobilní data bez starostí. Finančně však Airalo nemusí vycházet vždy nejlépe, v některých státech jej drtivě poráží přímé nabídky místních operátorů. Pro českého uživatele je rozhodně bonusem i to, že na vás aplikace, jako jedna z mála, mluví česky.

Podobných služeb existuje víc

Airalo v poskytování eSIM karet pro cestovatele rozhodně není samo. Před šesti lety jsme vyzkoušeli „nalepovací“ službu KnowRoaming, která se do dnešních dní přetransformovala do nabídek eSIM karet. V databázi jsou však jen regionální eSIM karty, u kterých sice přímo neřešíte cílovou zemi, ale ceny jsou vyšší.

Další podobnou službou, která má i mobilní aplikaci, je Holafly. Výhoda je v neomezených datech, která jsou k dispozici v celé řadě zemí, a také v širokém rozpětí dnů, kdy tato data platí. U jiných služeb tak přesné časové rozpětí nenastavíte.

Surfroam zase všechno staví na jednoduchosti. eSIM si pořídíte za 25 EUR (cca 600 Kč), přičemž datová karta bez telefonního čísla má stejně přednabitý „kredit“, a podle země, ve které se nacházíte, platíte přesně danou částku ze přenesený MB.

Travelsim zase umožňuje konfiguraci mezinárodní a asijské eSIM. Za samotnou „kartu“ zaplatíte 5 EUR, a můžete si přidat kredit na volání a textovky, americké nebo britské telefonní číslo za poplatek (jinak začíná vaše číslo předvolbou +372) a zvolený datový balíček na 14 nebo 30 dní. Ten se liší podle toho, do jaké země cestujete. Navíc jsou ještě kombinace mobilních dat a volání.



Konfigurace eSIM v podání služby Travelsim

Jak můžete vidět výše, žádná ze služeb pro poskytování eSIM na cesty není ideální, každá však má oproti konkurenci něco navíc. Buď budete mít k dispozici přehlednou aplikaci v češtině, nebo si koupíte globální eSIM a neřešíte přesnou zemi, protože se třeba často přesouváte mezi státy. U jiného poskytovatele můžete za data platit po přenesených MB, a nebo si ji nakonfigurovat i pro volání s telefonním číslem. Zájemci o cestovatelskou eSIM tedy mají z čeho vybírat...

...a jakou službu používáte vy? Upřednostňujete nabídky místních operátorů, a SIM si pořizujete až při příletu, a nebo se raději připravujete dopředu a využíváte některou z výše popsaných služeb? A nebo dokonce úplně jinou? Podělte se o váš komentář v diskusi pod článkem.