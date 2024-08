Jak získat levný a přenosný NAS na cesty. Vytvořte ho ze starého smartphonu, ukážeme jak

Pokud vysloužilé mobilní telefony neprodáváte nebo neposíláte dál, pak se vám možná v šuplíku v průběhu let nahromadilo hned několik nepoužívaných kousků. Uvažovali jste někdy nad tím, zda by nestálo za to vdechnout jim nový život? Dnes vám ukážeme, jak poměrně snadno a rychle udělat ze starého mobilu síťové úložiště neboli NAS.

Co je to vlastně ten NAS?

NAS (Network Attached Storage) je zařízení určené k ukládání a sdílení dat přes síť. Funguje jako centrální úložiště, které mohou používat různí uživatelé v rámci sítě. Běžně se NAS skládá z jednoho nebo více pevných disků, které jsou připojené k síti a ovládány speciálním operačním systémem. Díky tomu mohou uživatelé přistupovat k datům, sdílet soubory a zálohovat důležité informace bez nutnosti použití externích disků nebo USB flash disků.

NAS má široké využití jak v domácnostech, tak v podnikové sféře. V domácnostech může sloužit jako centrální místo pro ukládání rodinných fotografií, videí a dokumentů, ke kterým mohou přistupovat všichni členové rodiny z různých zařízení, jako jsou počítače, tablety nebo chytré telefony. V podnikové sféře NAS umožňuje zaměstnancům přístup k firemním dokumentům a souborům, což usnadňuje spolupráci a zvyšuje efektivitu práce.