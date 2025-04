10 způsobů, jak zrychlit iPhone pomocí jednoduchých triků, které nic nestojí a fungují i na starších modelech

Pro aktivaci této změny otevřete aplikaci Nastavení , přejděte do sekce Zpřístupnění a následně do Pohyb . Zde aktivujte přepínač Omezit pohyb – tím vypnete efekty a omezíte náročné animace. Volitelně také aktivujte Preferovat prolínání , čímž změníte některé efektní přechody na jednodušší a méně zatěžující animace.

Po odebrání nepotřebných widgetů můžete zaznamenat lehce svižnější odezvu systému, plynulejší přepínání mezi obrazovkami a v některých případech i pomalejší vybíjení baterie. Zejména na starších modelech může jít o citelné zlepšení. Je to jednoduchý způsob, jak si udržet zařízení přehledné a zároveň optimalizovat jeho výkon.

Pokud chcete odstranit nějaký widget, je to otázka několika sekund. Na domovské obrazovce nebo v zobrazení „Dnes“ dlouze podržte prst na widgetu , který nechcete. V nabídce, která se následně objeví, zvolte možnost Odstranit widget . Další variantou je dlouze podržet prázdné místo na obrazovce , čímž přejdete do režimu úprav – widgety i ikony se začnou třást. Poté stačí klepnout na ikonu mínus u daného widgetu a potvrdit odstranění klepnutím na tlačítko Odstranit .

Widgety představují pohodlný způsob, jak rychle zobrazovat důležité informace bez nutnosti otevírat aplikace. Můžete je umístit přímo na domovskou obrazovku nebo do zobrazení „Dnes“ a mít tak neustálý přehled například o počasí, událostech v kalendáři či novinkách. I když jsou praktické, každý aktivní widget opakovaně načítá data na pozadí, což může při větším počtu znamenat zátěž, která se projeví na výkonu zařízení i spotřebě baterie.

Poté, co úsporný režim vypnete, se telefon vrátí k plnému výkonu – procesor poběží na maximum, aplikace se budou spouštět rychleji a systémové animace budou plynulejší. Zároveň se obnoví všechny pozastavené funkce, jako jsou aktualizace na pozadí a automatická synchronizace. Tento krok je ideální ve chvíli, kdy máte dostatek baterie a chcete, aby iPhone fungoval naplno bez kompromisů ve výkonu.

Pro vypnutí Režimu nízké spotřeby otevřete aplikaci Nastavení , přejděte do sekce Baterie a deaktivujte možnost Režim nízké spotřeby . Alternativně si můžete přidat přepínač do Ovládacího centra, odkud ho lze ovládat jedním klepnutím. Za běžných okolností se tento režim automaticky vypne, jakmile baterie dosáhne 80 %.

Režim nízké spotřeby je skvělý nástroj, pokud potřebujete z iPhonu „vymáčknout“ co nejdelší výdrž baterie. Omezí spoustu činností na pozadí, sníží jas displeje i výkon procesoru, což pomáhá šetřit energii. Nicméně, pokud není baterie v ohrožení, může tento režim spíše škodit – zpomaluje totiž chod telefonu, což pocítíte při běžném používání i při náročnějších úlohách.

Po uvolnění dostatečného množství prostoru by měl být systém citelně svižnější – aplikace se budou načítat rychleji, animace poběží plynule a aktualizace proběhnou bez problémů. Volné úložiště je pro iPhone stejně důležité jako paměť RAM, protože systém s ním aktivně pracuje. Pravidelné čištění je tedy jednoduchý, ale velmi účinný způsob, jak si v dlouhodobém horizontu udržet optimální výkon zařízení.

Pro zjištění aktuálního stavu úložiště přejděte do Nastavení – Obecné – Úložiště v iPhonu . Zde se přehledně zobrazí, kolik místa zabírají jednotlivé aplikace a typy dat. Využijte systémová doporučení, například Odkládat nepoužívané které smaže nevyužívané aplikace, ale uchová jejich dokumenty a data. Projděte si seznam a smažte aplikace, které již nepotřebujete. Zaměřte se i na velké soubory jako jsou videa, podcasty, přílohy zpráv nebo duplicitní fotografie, které často zbytečně zabírají místo.

Pro kontrolu dostupnosti nové verze přejděte do Nastavení – Obecné – Aktualizace softwaru . Pokud je k dispozici nová aktualizace, uvidíte zde možnost Stáhnout a nainstalovat . Před samotnou instalací doporučujeme připojit telefon k Wi-Fi a mít baterii nabitou alespoň na 50 %, případně telefon připojit k nabíječce. Celý proces může trvat několik minut v závislosti na rychlosti připojení a velikosti aktualizace.

Po provedení resetu se telefon může chovat znatelně lépe – problémy s výkonem nebo nestabilitou často zmizí, protože se odstraní potenciálně chybná nebo nekompatibilní nastavení. Je to bezpečnější a pohodlnější krok než úplné smazání zařízení a často bývá dostačující. Pokud váš iPhone začal „zlobit“ po aktualizaci systému nebo instalaci specifické aplikace, reset může být ideálním řešením pro návrat k plynulému chodu.

Postup je jednoduchý: otevřete Nastavení , přejděte do Obecné , zvolte Přenést nebo resetovat iPhone a klepněte na Resetovat . Vyberte možnost Obnovit všechna nastavení a potvrďte zadáním kódu. iPhone poté vymaže všechna přizpůsobená systémová nastavení – například uložené Wi-Fi sítě, rozložení ikon na ploše, nastavení soukromí, připojení Bluetooth, slovník klávesnice a karty v Apple Pay. Vaše aplikace, fotky a další osobní data ale zůstanou zachována.

Pokud se váš iPhone po provedení všech výše uvedených tipů chová nestandardně – je pomalý, zamrzá nebo některé funkce nefungují správně – může se jednat o hlubší problém. Někdy se totiž v systému nahromadí chyby nebo konflikty v nastavení, které nelze snadno identifikovat. V takovém případě může pomoci resetování všech nastavení, které obnoví systémová nastavení do výchozího stavu bez toho, aby došlo ke ztrátě osobních dat.

Pokud váš iPhone i po všech optimalizačních krocích stále trpí výrazným zpomalením, zamrzáním nebo podivným chováním, může být problém zakořeněný v systému. V takových případech může pomoci obnovení do továrního nastavení – tedy kompletní vymazání zařízení a instalace čistého systému. Tento krok odstraní veškerý obsah, nastavení i potenciálně poškozené systémové soubory, čímž často vyřeší i ty nejzákeřnější softwarové problémy.

Než zařízení smažete, nezapomeňte na zálohu! Pro tyto účely můžete využít iCloud (v Nastavení - [vaše jméno] - iCloud – Záloha). Samotné obnovení provedete v Nastavení – Obecné – Přenést nebo resetovat iPhone – Smazat data a nastavení. Stiskněte tlačítko Pokračovat a po zadání kódu a potvrzení se spustí proces a zařízení se zcela vymaže. Následně projdete úvodním nastavením, kde si můžete zvolit, zda chcete obnovit data ze zálohy, nebo začít zcela od začátku. Pro co nejčistší výsledek doporučujeme zařízení nastavit jako nové a aplikace nainstalovat ručně.



Po dokončení tohoto procesu by měl váš iPhone fungovat opět plynule a stabilně – jako nový. Je to nejradikálnější zásah, který byste měli využít až jako poslední možnost, když už nic jiného nepomohlo. Obnovení do továrního nastavení je sice časově náročnější a vyžaduje důkladnou přípravu, ale často představuje nejúčinnější způsob, jak se zbavit přetrvávajících softwarových chyb a vrátit zařízení jeho původní výkon.