Jaké je optimální minimum operační paměti pro smartphone s Androidem v roce 2025

Operační paměť telefonu je jednou z desítek položek ve specifikacích smartphonů, přesto na ní, zvláště u Androidů, hodně záleží. Na trhu přitom můžete sehnat telefony, které mají 3 až 24 GB operační paměti (alias RAM). Levnější zařízení mají logicky menší kapacitu operační paměti, zatímco rekordmany musíme hledat u těch nejdražších zařízení. Nás však zajímá spíše střední cesta, tedy telefony, které mají v současné době i do blízké budoucnosti dostatečnou operační paměť na vše potřebné.



Kolik zabírají hry a aplikace v operační paměti. Smartphony si často pomáhají agresivním ukončováním aplikací na pozadí nebo virtuální operační pamětí

Někdy může mít cenově dostupný telefon nadstandardní kapacitu operační paměti, jindy je to bohužel naopak. Samotná operační paměť se při startu telefonu a dále průběžně zaplňuje procesy operačního systému, spuštěnými aplikacemi a dalšími daty, část si dokonce „vezme“ i grafický adaptér. Jedná se o omezený zdroj, a při každém spuštění si do RAM aplikace uloží svá data. Když by byla RAM zaplněná, poznáte to podle zpomalených či „zasekaných“ reakcí telefonu. A to platí zejména u smartphonů s malými operačními paměťmi, kde často už není nic, co by se dalo ukončit.

Na smartphonech samotných je tedy správa operační paměti, protože v určitém okamžiku tato operační paměť dojde. Smartphony s tím však bojují po svém – mohou využít i tzv. virtuální RAM (využívá část interní paměti), popřípadě mají nastavené principy ukončování nejstarších aplikací. Jako uživatel to poznáte tak, že dříve minimalizovaná aplikace po opětovném obnovení nepokračuje tam, kde jste skončili, ale spouští se úplně znovu. A to je mnohdy velmi nepříjemné.

Aplikace mají stále větší nároky na RAM

Problémem je hlavně to, že se aplikace za řadu let přizpůsobily stále se zvětšujícím kapacitám operačních pamětí. Před deseti lety měly špičkové telefony 3 GB operační paměti, dnes je to třeba čtyřikrát více. Aplikace a hry běžně v RAM zabírají 400 až 600 MB, u náročnějších her to může být až 1,5 GB. Před lety se některé z nich nedostaly ani přes 200 MB.

Mobilní webové prohlížeče mohou mít s každou otevřenou kartou až extrémní nároky na paměť. U nejvýkonnějších zařízení je navíc nutné připočítat umělou inteligenci nebo úpravy fotek, které taktéž potřebují dostatek volné paměti RAM. U cloudových AI řešení je jejich požadavek na RAM zanedbatelný, daleko náročnější je však offline zpracování. Konkrétně modul Gemma Nano u Pixelů může stabilně využívat 3 až 6 GB RAM, kterou nejde alokovat pro jiné aplikace nebo procesy. Gemini Nano zase v RAM zabírá až 3 GB.

Mimo umělé inteligence je tak hlavním důvodem větší RAM v telefonu udržování spuštěných aplikací na pozadí po delší dobu. Větší RAM eliminuje nasazení agresivního garbage collectoru. Není totiž nic horšího, než to, když používáte aplikaci nebo hru, přes boční tlačítko rychle spustíte fotoaparát, pořídíte momentku, vrátíte se zpět, a vidíte, že hra nebo aplikace se spouští úplně znovu.

Minimum a zlatá střední cesta

Jako minimum v letošním roce vidíme 8 GB operační paměti, která postačí na většinu běžného využití smartphonů, hraní her a nebude vás nijak omezovat. Pokud se smartphonem nemáte žádné velké plány, teoreticky vám bude stačit i 6GB operační paměť, ale níž bychom rozhodně nešli. I u levnějších telefonů se možná vyplatí připlatit si za vyšší kombinaci pamětí. Třeba proto, že se dá předpokládat, že náročnost aplikací na operační paměť časem rozhodně nebude klesat.

Jejím největším konzumentem bude umělá inteligence, pokud se ve velkém prosadí offline jazykové modely. Ty samy o sobě mohou ukousnout velkou část operační paměti. Pokud přemýšlíte o telefonu do budoucna (a to i díky dlouhé softwarové podpoře), bude vhodnější koupě telefonu s 12GB RAM, u něhož vůbec nemusíte řešit správu operační paměti či ji dokonce nějak promazávat.

Nevyužitá RAM U Androidu je důležité rychlé přepínání mezi aplikacemi a svižná odezva, a tak je v RAM typicky „přednačteno“ více aplikací. I u Androidu tak platí otřepaná fráze „volná RAM = zbytečná RAM“. Paměť je zaplněna pro maximální efektivitu často již krátce po spuštění, a pokud přijde požadavek na větší operační paměť, ukončí se delší dobu nepoužívané aplikace. To, že má telefon s 12GB RAM při nepoužívání volné jen 2 GB, rozhodně není nijak na škodu.

To je častá praktika zejména u levnějších zařízení s malou kapacitou RAM, kvůli níž uživatelé instalují různé čističe, které mají pomoci s mazáním operační paměti. Tyto aplikace však také zabírají RAM a ve větším počtu (rozhodně neplatí, že čím více „čističů“, tím lépe) mohou negativně ovlivnit výkon telefonu. Letos tak pořízení smartphonu se 4GB operační pamětí (nebo nižší) příliš nedoporučujeme.

U náročných uživatelů (natáčení 4K a 8K videí, střih na telefonu, dlouhodobé hraní her, apod.) se může hodit investice do verze s 16GB operační pamětí, která však nemusí být dostupná ve všech regionech. Na druhou stranu je velmi pravděpodobné, že ani extrémně nároční uživatelé vlastně nenarazí na žádné výkonové limity a rozdíly mezi 12 a 16GB RAM, a tak je otázkou, zda se případná investice do vyšší paměťové varianty vůbec vyplatí. Mít větší RAM v telefonu, než třeba v notebooku, to nám nedává moc velkou logiku.