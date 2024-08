Jako AirDrop, jen mezi Windows a Androidy. Podívejte se, jak nově mezi oběma platformami pošlete soubory

Sdílení souborů mezi Androidy a iPhony se ještě zjednodušilo. Doteď jste mohli ke sdílení souborů mezi Windows a Androidy používat aplikaci Quick Share. Při sdílení stačilo jen vybrat cíl, kam se soubory odeslaly. Na desktopu však často dochází k tomu, že soubor nejde z mobilu odeslat, protože aplikace Quick Share na něm není na popředí. Třeba i tento nedostatek bránící rychlému sdílení souborů mezi mobilem a Windows řeší nový „AirDrop“ od Microsoftu. Využívá přitom stávající aplikaci Propojení s telefonem.



Sdílecí okno ve Windows umožní kopírování souborů z počítače do telefonu. Stejně jednoduše to funguje i opačným směrem

Tato aplikaci je součástí Windows, přičemž se aktualizuje z Microsoft Storu. Na mobilu musíte mít mobilní verzi aplikace, přičemž u Samsungů je už předinstalovaná. V telefonu se přihlásíte pod Microsoft účtem a načtete QR kód, který máte zobrazený na počítači. Tím dokončíte propojení obou zařízení, takže můžete z desktopu volat, číst a posílat textovky, procházet fotografie nebo spouštět aplikace. Nově se k tomu přidává i sdílení souborů, které je u Windows a Androidu zakomponované přímo do nabídek pro sdílení souborů. Už tak nemusíte ručně přetahovat soubory do aplikačního okna ve Windows.



Na Androidu je sdílení na desktop integrováno do systémové nabídky. Pokud máte počítačů do služby zaregistrovaných více (např. počítač a notebook), čeká vás ještě před odesláním výběr toho správného

Jakmile ve Windows vyberete jeden nebo více souborů, stačí stisknout pravé tlačítko myši a položku Sdílení. V ní vyberete položku Propojení s telefonem, a do něj vám okamžitě dorazí všechny sdílené soubory. Ty se na Androidu ukládají do složky Download/Send From my PC. Obdobně to funguje i na Androidu. Stačí vybrat soubory a z kontextové nabídky zvolit funkci Sdílet. Mezi dostupnými možnostmi uvidíte ikonu s názvem vašeho počítače. Stačí jedno klepnutí a soubor máte na desktopu. Konkrétně ve své uživatelské složce v podsložkách Downloads/Phone Link.

Soubory (pouze ty uložené lokálně, jinak se sdílí pouze odkazy) se oběma směry přenášejí v maximálním rozlišení, funguje to však jen při aktivní funkci Propojení telefonu s Windows. Microsoft u nového typu sdílení uvádí i tyto minimální konfigurace:

Počítače s Windows 10 (verzi z května 2019 nebo novější) či Windows 11

Telefon s Androidem 9.0 a vyšším

Aplikace Link to Windows ve verzi 1.24032.518.0 nebo novější na Androidu

Aplikace Propojení s telefonem ve verzi 1.24032.156.0 či novější

Zdroj: Microsoft, Windows Central