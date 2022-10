Jako kapka v moři. Prodeje všech Pixelů za posledních šest let jsou jen zlomkem toho, co prodá Samsung za rok

Google je nezpochybnitelným mobilním gigantem, za což vděčí výhradně ostatním značkám, které prodávají telefony „s jeho“ Androidem. Google sice již od roku 2016 na trhu nabízí své vlastní telefony řady Pixel s čistou verzí systému, jak se však ukazuje, prodeje Pixelů nerostou do nijak závratných výšin. Za šest let Google prodal stejně telefonů jako desetinu toho, co se vloni prodalo s logem Samsungu. Pixely tak i po letech v segmentu Androidů stále připomínají spíše jen kapku v moři.

Google počty prodaných Pixelů nezveřejňuje, ovšem na tento chybějící údaj si posvítila agentura IDC. Podle jejích dat Google prodal od roku 2016 celkem 27,6 milionů Pixelů. A to je zhruba desetina toho, co jen v loňském roce dodal na trh jihokorejský Samsung. Už od prvních generací Pixelů směřoval Google oficiální distribuci jen na vybrané trhy, mezi nimiž Česku nefigurovalo. Prodejci tak musí do Česka dovážet Pixely dlouhodobě na své vlastní obchodní riziko.



Už dnes nás čeká premiéra Pixelu 7 a Pixelu 7 Pro

Loňská řada Pixel 6 se sice stala nejprodávanější, ale i přesto by Google potřeboval 60 let prodejů loňských Pixelů k tomu aby dorovnal prodejní čísla Samsungu za jeden rok. Tohoto nedostatku je si Google vědom, takže chce počínaje letošní řadou Pixelů dostat telefony oficiální cestou i na další trhy. Zda se to bude týkat i České republiky, zatím není jasné.

První pohled na Pixel 7 Pro:

Více budeme vědět už dnes odpoledne. Google totiž v 16:00 představí spolu s hodinkami Pixel Watch i telefony Pixel 7 a Pixel 7 Pro. Přímý přenos z akce bude možné sledovat na YouTube kanálu Googlu, nebo rovnou níže v článku:

Zdroj: Vlad Savov