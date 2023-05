Jako Uber, jen s ozbrojeným řidičem. V USA startuje služba Black Wolf, jízdu si objednáte přímo z telefonu

Našel díru na trhu a slaví s ní ohromný úspěch. Bývalý soukromý vyšetřovatel Kerry King Brown v americké Atlantě úspěšně spustil „rideshare“ službu Black Wolf. Ta je ve své podstatě velmi podobná službám Uber a Lyft, jen s tím rozdílem, že za volantem sedí ozbrojený řidič, který se v případě problémů postará o vaše bezpečí. Zatímco v Evropě to s násilným chováním na cestách a na veřejnosti není až tak extrémní (samozřejmě, výjimky potvrzují pravidlo), v USA, kde může nosit zbraň prakticky každý, po oznámení této služby nastal doslova poprask.

Black Wold nabízí tři úrovně přepravy. Tou nejnižší je „School Shuttle Driver“, tedy odvoz dětí do školy, jejich vyzvednutí a přeprava zpět domů. V autě je umístěna GPS, takže rodiče vidí polohu auta na mapě, a díky streamovanému přenosu vidí i dítě v autě v průběhu jídy. Prostředním režimem (i vzhledem k ceně) je jízda s neozbrojeným řidičem, nejvýše je postavená služba pak s ozbrojeným řidičem. Jedná se o zaměstance firmy, kteří jsou školeni k tomu, aby aktivně předcházeli možným problémům.



Při jízdě může vaše rodina vidět kamerový záznam z auta i aktuální GPS pozici na mapě

Často se jedná o dřívější policisty, vojáky nebo členy dalších bezpečnostních složek, kteří mají minimálně pětiletou zkušenost v oboru. Součástí všech obrněných vozidel GMC 2023 je pak sada první pomoci i defibrilátor (AED), řidič musí za volantem nosit neprůstřelnou vestu.

Jako Uber s ozbrojeným řidičem

Nejvýše postavená služba je určena pro celebrity, podnikatele a pro ty, kteří se obávají o své bezpečí. Na jednu stranu sice nenahrazuje bodyguardy, zajišťuje však bezpečnost alespoň v průběhu přepravy z místa A na místo B. A to zatím pouze v americké Atlantě. Z recenzí uživatelů je patrné velké nadšení, spousta z nich volá po tom, aby se služba rychle rozšířila i do dalších částí USA. Během následujících čtyř měsíců by měl Black Wolf začít jezdit i v New Yorku, a pokud bude služba dostatečně populární, měla by expandovat i dalších oblastí.

Představení ridesharing služby a aplikace Black Wolf:

Třeba podobným tempem jako Uber, který v roce 2012 odstartoval v několika amerických městech, ovšem už následující rok byl dostupný v 65 oblastech v USA. Má služba ambici dostat se i do Evropy? Plošně určitě ne, ovšem v určitých „rizikových“ regionech rozhodně má velkou šanci na to, aby se časem prosadila. Jenže to ještě minimálně několik let potrvá. Aktuálně má Black Wolf k dispozici 15 vozidel, a mobilní aplikaci si za první týden existence služby stáhlo přes 80 tisíc uživatelů. Bezplatné aplikace má služba k dispozici, jak pro Android, tak pro iOS.