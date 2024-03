Jako Vantage V3 v převleku. Outdoorové hodinky Polar Grit X2 Pro jdou přímo proti špičkovým Garminům

Značka Polar oznámila novou generaci prémiových outdoorových hodinek Polar Grit X2 Pro. Jedná se o funkcemi našlapané hodinky, které jsou přímo konkurencí pro hodinky Garmin Epix Pro. Nabídnou tělo i rámeček z nerezové oceli, displej krytý safírem, a výbavu, za kterou by se nemusely stydět ani zmiňované Epixy. Oproti konkurenčnímu modelu jsou však hodinky o několik tisíc levnější. Jenže Polar viditelně recykluje, hodinky mají oproti Vantage V3 navenek jen odlišný design, lepší odolnost, odlišnou GPS anténu a dva nové ciferníky, jinak zůstává vše při starém. Oproti Polar Grit X Pro z roku 2021, je však seznam změn velmi dlouhý...



Polar Grit X2 Pro chce přímo konkurovat hodinkám řady Garmin Epix. A to přesto, že se jedná o „převlečený“ loňský model Vantage V3, s nímž novinku pojí většina uváděných specifikací

Zobrazování zajišťuje dotykový 1,39" AMOLED displej s rozlišením 454 × 454 pix a podporou Always On režimu, jehož jas reguluje automatika. Do těla, které i s řemínkem váží 79 gramů, se dostala 488mAh baterie, které v režimu chytrých hodinek vydrží až 10 dní, resp. téměř šest dní v režimu „Eco Training“. Voděodolnost pokrývá norma WR100, hodinky byly testovány na armádní standardy, a dokáží pracovat v teplotním rozpětí -20 až 50°C. Výkon zajišťuje 275MHz procesor s 37MB RAM, úložiště má kapacitu 32 GB.

Pár softwarových změn

S telefonem se hodinky spojí přes Bluetooth 5.1, podporují dvoupásmovou GPS, a obsahují barometr, kompas i akcelerometr. Hodinky mají přednahrané topografické mapy Evropy a Severní Ameriky a také virtuální svítilnu. Změří srdeční tep (snímač čtvrté generace), okysličení krve a teplotu kůže, a dále natočí i EKG (bez certifikace FDA). Samozřejmostí je pokročilý monitoring aktivit včetně nové metriky „3D rychlost“. Ta by měla přispět k přesnějšímu záznamu rychlosti při strmějším výstupu a klesání v kopcích a údolích. Příjemnou novinkou je i synchronizace se Stravou, která přibyla do několik hodinek značky Polar.

Hodinky potěší i našince, protože se budou nabízet i v Česku, a to s českou lokalizací v uzavřeném systému, jehož součástí je základní sada aplikací včetně kalendáře, budíku, stopek, časovače, apod. Polar Grit X2 Pro se na trhu začnou nabízet 3. dubna, v předprodeji stojí základní varianta hodinek s hliníkovým tělem 18 790 Kč. Titanová verze vychází na 21 790 Kč, navíc dostává i povedený kožený řemínek....

Představení hodinek Polar Grit X2 Pro:

...jenže, stávajíc Vantage V3 má identický software a identický hardware, jen nevypadá tak „outdoorově“. A cena těchto hodinek (14 990 Kč) tak ve světle nového modelu nevypadá až tak špatně.

Zdroj: Polar