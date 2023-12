Jaký bude mobilní rok 2024? Apple otevře iOS a přijme RCS. V ČR odstartuje Google Store

Mobilní zařízení od Googlu začínají v Česku rychle zvyšovat podíl na trhu, a i proto bude důležitá premiéra Pixelů 9 a Pixelů 9 Pro. To však Google zřejmě stihne až na podzim, společně s uvedením Androidu 15. V první polovině roku by však mělo dojít i na Pixel 8a, tedy telefon vyšší střední třídy, který bude vycházet z letošních Pixelů.

Samsung a Apple si jistě i nadále zachovají své dominantní postavení, americký gigant však bude muset přijmout pravidla EU a otevřít platformu iOS. Musí na ní pustit alternativní obchody a zpřístupnit sideloading . Umělá inteligence bude hrát u smartphonů daleko důležitější roli, než dříve. Čekat můžeme první telefony, které se budou označovat jako „AI smartphony“. Mobilní trh se má v roce 2024 dostat na „předcovidová“ čísla, a pomoci k tomu mají i nové konstrukce skládacích telefonů. Mobilní výrobci vylepší původní návrhy, a něco nám říká, že už by mohly jít do akce i první rolovačky. Příští mobilní rok bude určitě ještě zajímavější, než byl ten letošní.

Letošní rok se pomalu chýlí ke konci, a tím výraznější jsou mobilní očekávání z roku 2024. V tomto článku se zaměříme na nejvýznamnější události příštího roku, tedy na to, co nás v mobilním světě čeká a nemine .

Sideloading, alternativní obchody a RCS

Zřejmě největší velkou věcí, která se příští rok stane, je otevření platformy iOS. Jak pro alternativní obchody včetně sideloadingu, tak pro RCS. Ovšem jen v Evropě, kde Apple ke změně stávajících pořádků „donutila“ Evropská Unie. Z App Storu se totiž dle pravidel DMA stal tzv. GateKeeper, a tak je nutná jeho regulace. Apple se sice brání, že App Store nemá tak velký počet uživatelů, protože každá platforma má „svůj“ vlastní App Store. Jenže to Applu nic platné nebude, když na svém webu hrdě vystavuje banner s heslem „Různá zařízení, jeden App Store“.



Už jen čeká na to, až dostane zelenou. Jedním z prvních alternativních obchodů pro iOS má být aplikace Setapp. Dostupná bude pouze v Evropě (Zdroj: Setap)

Apple má na vpuštění alternativních obchodů čas do března příštího roku. Pokud to nestihne, nevyhne se pokutě ve výši 20 procent jeho globálního ročního obratu. A to je slušná motivace k tomu nenechávat nic na poslední chvíli. Softwarová aktualizace iOS 17 pak v Evropě odemkne instalaci aplikačních balíčků stažených mimo App Store či aplikační obchody vůbec. Připravte se na to, že se Apple bude navenek bránit a vychvalovat bezpečnost App Storu, a to proto, že mu hrozí výrazný úbytek peněz, které získává z nákupů aplikací. Čekáme však ještě nějakou „kulišárnu“, třeba to, že si Apple bude brát poplatky z transakcí i mimo jeho obchod, a to kvůli „správě platformy iOS“.

EU by Apple dotlačila i k otevření iMessage, a tak raději Apple, zdánlivě sám od sebe, po letech ignorace konečně přistoupil na podporu RCS. Tedy něco, po čem Google volá už řadu let. Jenže, bubliny Androidistů budou neutsále zelené, a na tom se zřejmě nikdy nic nezmění.

Spíše než snahu o funkční textovou komunikaci mezi iOS a Androidem v tom vidíme jakousi ochrannou páku proti tomu, aby se iMessage nemusela obdobným způsobem otevírat alternativním komunikačním aplikacím. Pro Apple je iMessage stěžejní služba, a i nedávné výpovědí pod přísahou v rámci soudních řízení Epic vs. USA a Google vs. USA ukazují, že Apple vidí iMessage jako svou klíčovou službu. Když o její exkluzivitu přijde, obává se o odliv uživatelů. V březnu by se mělo rozhodnout, zda bude regulace týkat i služby iMessage, a pro budoucnost mobilního trhu doufáme v pozitivní reakci ze strany EU.

Google v Česku zprovotní oficiální obchod s Pixely.