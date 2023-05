Jaký jste uživatel podle Googlu? Inzertní ID a zájmy o vás vypoví téměř vše. Můžete se bránit

Určitě to znáte sami. Jakmile vyhledáte na Googlu nějakou věc, např. čerpadlo, začne se vám stejné nebo velmi podobné čerpadlo záhy nabízet snad ve všech cílených reklamách. Android z reklam žije, a sami uživatelé potvrzují svůj souhlas s využíváním svých informací Googlem již při úvodním nastavení telefonu. Jednou z povinných obrazovek je i odsouhlasení uživatelských podmínek Androidu. A ruku na srdce, ve skutečnosti si je přečte, nebo do nich alespoň nahlédne, málokdo...

Google si na základě vašich vložených osobních údajů, vašeho chování, vyhledávání a odhadnutých zájmů vytvoří jakýsi uživatelský profil, pro nějž nabízí relevantní reklamy. Za tímto profilem stojí anonymizované Inzertní ID. Jenže dnes už existují firmy, které z těchto dat dokáží vytvořit data deanonymizovaná. Stačí z telefonu vydolovat jméno a příjmení (např. z podpisu e-mailu), přidat vaši trvalou adresu (kde se podle GPS zdržujete přes noc nebo nejčastěji), k tomu ještě přidat váš e-mail, IP adresy, a je vymalováno. Spousta firem se tak může pohybovat ve velmi široké šedé zóně.



Na každého uživatele ví Google něco. Podívejte se i vy do nastavení, co vše si o vás Google za celou dobu používání Androidu dokázal zjistit. Někdy jsou to až bolestivě přesné informace, jindy evidentně Google střílí slepými náboji...

Ještě než se podíváme na reklamy, je zajímavé zaměřit se na to, co všechno o vás Google vlastně ví. Na obrazovce Google Objevit, na které máte i svůj portrét k primárnímu Android účtu, klikněte na svou ikonku a vyberte Vaše data v aplikaci Hledat. Odrolujte úplně dolů na Personalizace reklam, kde můžete personalizaci reklam vypnout nebo zapnout a také se podívat na to, jaké údaje u vás Google eviduje..

Můj seznam zájmů, který je využit pro cílené reklamy, obsahuje např. tyto relevantní položky, které se týkají krátkodobé vyhledávací historie i dlouhotrvajících zájmů:

Výměna oleje

Stavby a údržba

Sběratelské karetní hry

Rozvoz z jídel a restaurací

Pracovní obor: Technologický průmysl

Mobilní telefony

Krmení a potřeby o péči o domácí zvířata

Jenže ani Google není vševědoucí (byť se to tak někomu může zdát), a některé odhady zájmů a vlastností jsou v mém případě zcela mimo mísu, např.:

Hatchbacky

Luxusní vozidla

Porsche

Rodičovství: Bez dětí

Sluneční brýle

Úroveň vzdělání: Bakalářský titul

Do reklamního mixu zapadají i navštívené webové stránky, cookie z prohlížeče nebo vaše předchozí interakce s reklamami. Část těchto dat se bere i z vašich „zájmů“ podle toho, jaké druhy zpráv odebíráte v aplikaci Google Objevit.

V Nastavení – Google – Nastavení aplikací od Googlu – Vyhledávání, Asistent a Voice – Kanály a zájmy vidíte klíčová slova, která vás v návrzích zpráv zajímají, a která naopak nikoliv. Každý střípek dat, který Googlu dáte, je využit k zobrazovaní reklam na míru šitým právě vám. Cílem je, abyste z mobilu nakoupili, a Google získal provize.

Znovu se oklikou vracíme k parametru Inzertní ID, který je u zařízení s Google službami významným nástrojem pro distribuci cílených reklam. Můžete si jej velmi zjednodušeně představit něco na způsob souborů „cookie“, které taktéž sledují vaši aktivitu, sdílejí ji a v konečném důsledku i prodávají třetím stranám. Na Androidu se však můžete cílených reklam vcelku jednoduše zbavit.



V nastavení můžete resetovat Inzertní ID nebo jej rovnou smazat, abyste se zbavili personalizovaných reklam

V Nastavení telefonu přejděte do Google – Reklamy, kde můžete vidět své aktuální inzertní ID. Toto generované číslo, které je spjato s vaší „digitální stopou“ můžete resetovat. To znamená, že se vám nějakou dobu nebudou nabízet relevantní reklamy. A to až do té doby, než si Google znovu „poskládá“ váš profil.

Zatočit s personalizovanými reklamami však můžete kompletním smazáním Inzertního ID, které se dostalo do Androidu 12. Ne, reklamy z Androidu a aplikací jen tak nezmizí, jen nebudou personalizované. Tím pádem je větší šance, že je budete ignorovat. Vaši pozornost nebudou podprahově upoutávat nabídky na vám blízké zboží, ideálně si pak vyberete sami bez jakéhokoliv podsouvání. Google (a zejména vývojáři) pak z vašeho účtu vytěží méně finanční prostředků. Některé aplikace ale mohou k reklamám přistupovat ještě trochu jinak, takže se u nich personalizace ani tak zcela nezbavíte.

Představení funkce Android Privacy Sandbox:

Inzertní ID si můžete kdykoliv obnovit, ovšem, nenapadá nás mnoho důvodů, proč by to někdo dělal...