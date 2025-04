Jarní úklid v telefonu. Smažte dočasné a stažené soubory, nepoužívané aplikace archivujte

Jaro je tady, a s tím i ideální čas na to, uklidit si jednou za čas i v telefonu. Do telefonů postupem času stahujeme nové aplikace a soubory, aktualizace, pořizujeme nové fotky, videa i screenshoty, ale často zapomínáme na to, abychom (některé) tyto soubory odstranili a telefonu uvolnili paměť. A jemu se tak bude zase o něco lépe „dýchat“.



Mazání cache v iOS a Androidu

Základem je odebrání nepotřebných souborů (náhledy, jednorázová data, dočasné soubory), tzv. cache. U Androidů to uděláte přes Nastavení – Aplikace. Můžete si je seřadit podle velikosti a u těch největších přes záložku úložiště vymazat paměť. Nemažte data, protože byste tím smazali progres ve hrách nebo svá přihlášení. S mazáním nepotřebných souborů pomůže u Androidů aplikace Files od Googlu. U iPhonů musíte taktéž mazat cache individuálně. Třeba pro prohlížeč Safari musíte jít do Nastavení – Safari – Smazat historii a data stránek.



Odložení a archivace aplikací

Aplikace, které nepotřebujete, nemusíte rovnou odinstalovat. V iPhonu můžete aplikace, které nepoužíváte, tzv. odložit. Přes Nastavení – Obecné – Úložiště iPhonu si vyberte požadovanou aplikaci a nechte ji Odložit. Většina jejích součástí se smaže, ale zůstanou zachovány některé části, např. dokumenty a nastavení. Při reinstalaci se vám vše vrátí zpět. U Androidu k podobnému účelu slouží Archivace aplikací. Když přes Nastavení – Aplikace otevřete detail aplikace či hry, ve spodní části ji můžete Archivovat. Telefon odebere část souborů a při opětovném obnovení si potřebné soubory opět stáhne.



Složka se staženými soubory může obsahovat hodně staré a velké nepotřebné soubory

Třetím důležitým krokem je pročištění složky se staženými soubory. Většinou si soubory stáhnete, když je potřebujete, a poté na ně zapomenete. A tato složka může časem narůst do obřích rozměrů, přestože stažené soubory už dávno nepotřebujete. A to mohou být různé dokumenty, ale i archivy nebo různá multimédia. V iOS najeďte do aplikace Soubory, přepněte na kartu Prohlížení a promažte složku Stahování. V Androidu vám velké soubory odhalí aplikace Files od Googlu, nebo přes správce souborů otevřete složku Downloads (tj. Stažené), vyberte velké soubory a přes kontextové menu ty nepotřebné smažte.