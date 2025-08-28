Živě Premium
Jazyky se naučíte přes Překladač Google v mobilu. Podobně jako Duolingo vytvoří cvičební plány na míru

Martin Chroust
28. srpna 2025

Google podstatně vylepšil překlad řeči v aplikaci Překladač Google, kterou obohatil o pokročilé AI modely. Ty zpřesňují rozpoznávání hlasu a řeči díky izolaci okolních rušivých zvuků. V rámci konverzačního režimu stačí v nové verzi aplikace zvolit tlačítko Živý překlad. Zde si vyberete zdrojový a cílový jazyk a kterákoliv ze stran může začít mluvit.

Klepněte pro větší obrázek
Ukázka nového režimu pro živý překlad v aplikaci Překladač Google

Mobilní aplikace rozpoznává jazyky, v reálném čase překládá vyslovená slova a věty a následně je protistraně vysloví hlasovou syntézou v cílovém jazyce. Pro obousměrný překlad a syntézu tak vlastně stačí jen stisknutí jednoho tlačítka.

Výuka jazyků pomocí umělé inteligence

Z mobilního Google Překladače se navíc stává i výuková aplikace jazyků podobná Duolingu. Na začátku si zvolíte jazyk, který se chcete učit, a pokračujete výběrem ze čtyř základních úrovní (právě začínám, začátečník, středně pokročilý a pokročilý). Umělé inteligenci napíšete cíl, kterého chcete učením jazyka dosáhnout, případně si vyberete z nabízených možností. AI následně za běhu vygeneruje přizpůsobené výukové scénáře, které možná znáte z jiných aplikací pro výuku jazyků. Ale bez reklam a dalších omezení a zádrhelů.

Modul výuky jazyků v aplikaci Překladač Google:

Při poslechu cizí řeči vybíráte slova ve vlastním jazyce, která jste slyšeli. Ve druhém režimu můžete procvičovat mluvení podle zvoleného tématu. AI eviduje počet denních aktivit i počet procvičených slovíček. Přístup Googlu k učení jazyků pomocí umělé inteligence vypadá zajímavě, bohužel si na něj budeme muset ještě počkat.

Aktuálně se spouští betaverze dostupná pro anglicky mluvící, kteří si chtějí procvičovat španělštinu a francouzštinu, a platí to i opačným směrem. Další jazyky budou do aplikace přidány později. Živé překlady s filtrací okolních ruchů jsou zatím k dispozici v USA, Indii a Mexiku, odkud by se měly postupně rozšířit do celého světa. Na závěr dodáme, že výuka jazyků bude dostupná v mobilní verzi aplikace pro Android a iOS a nikoliv ve webovém prohlížeči.

Zdroje a další informace: Google Blog
