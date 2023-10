Je čas dát SMS sbohem. Google poukazuje na bezpečnostní rizika zastaralých textovek

Google a opěvování RCS, to je obehraná písnička. Apple na kritiku ze strany Googlu dlouhodobě nereaguje, a nic se nezměnilo ani v poslední kampaní, ve které Google přirovnal iPhony využívajícími SMS při komunikaci s Androidy k pagerům. Tzv. iPager se mezitím stal virálním, ale Apple nehnul ani brvou. Teď se jej Google snaží zasypat statistikami, aniž by mobilního giganta explicitně zmiňoval. Bude to něčemu platné?

Google v nové infografice tentokrát nevychvaluje RCS do nebes, ale zaměřuje se spíše na bezpečnostní rizika standardu SMS. První textová zpráva byla totiž odeslána před více než 30 lety! Google zmiňuje, že už více než 500 výrobců telefonů s operačním systémem Android už přijalo standard RCS za svůj, a Google jej defaultně zapíná v aplikaci Google Zprávy. Americký gigant se opírá i o whitepaper firmy Dedra, který se zaměřuje na (ne)bezpečnost textových zpráv. Zejména v souvislosti s „bezpečným“ dvoufaktorovým ověřením, které může být odposlechnuto nebo se odesílatel SMS může vydávat za úplně někoho jiného.



Infografika, kterou si Google vypůjčil od platformy YouGov. Poukazuje na alibistické využití SMSek pro dvoufaktorové ověření. Přitom se jedná o technologii, kterou lze velmi snadno zneužít. To by se s RCS nestalo...

Google v celém textu na svém blogu ani jednou nezmiňuje Apple, což je zcela nový přístup oproti minulosti. Na druhou stranu je Apple snad jediná mobilní značka, která RCS nepodporuje. Tento příspěvek na blogu Googlu tak má zcela jasné zacílení.

Z iMessage by se mohl stát gatekeeper

Místo popichování se opírá o infografiky a vyjádření firem třetích stran. Zmiňuje např. asociaci ACM (The Association for Computing Machinery), která v nedostatcích SMS uvádí třeba chybějící šifrování. To sice podporuje služba iMessage, která je však navržená jen pro komunikaci mezi iPhony, a Apple ji (cíleně) mimo svůj ekosystém nenabízí.

Aby se iMessage otevřela světu, bude zřejmě potřeba až regulace EU. Ta od začátku září prošetřuje, zda se iMessage od Applu, nebo také Bing od Microsoftu, může klasifikovat jako „gatekeeper“. Jednalo by se tedy o tzv. „strážce přístupu“, který převyšuje stanovený roční obrat a počet aktivních běžných a firemních uživatelů, a v tom případě by se iMessage musela do půl roku od oznámení otevřít ostatním komunikačním platformám.

A my odhadujeme, že je to jen otázka času. Znamenalo by to, že se Androidy a iPhony v oblasti textové komunikace po letech konečně stoprocentně domluví a zmizí věčný „boj“ mezi modrými a zelenými bublinami. Už by bylo na čase.

Zdroj: Googleblog, Dedra, ACM