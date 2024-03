Je jedno, zda máte Android nebo iPhone. Peněženka od Googlu už akceptuje i vstupenky pro Apple Wallet

Historie ukládání dokladů do mobilní peněženky se pojí s Applem, který už od iOS 6 umožňuje ukládání dokumentů různého typu, např. palubních lístků (borading pass) či různých vstupenek, v aplikaci Apple Wallet. Pokud si objednáváte vstupenky přes internet, často vám přímo v e-mailu dorazí možnost jejich uložení do Apple Wallet. U Androidů však tlačítko pro import do Google Peněženky často chybí úplně a nebo import 100% nefunguje. Moc se o tom neví, ale do Androidů můžete nově uložit vstupenky, které se do Androidu stáhnou ve formátu, který mohl dříve číst pouze iPhone.



Digitální vstupenka uložená v Android aplikaci Peněženka Google, to není nic světoborného. Jenže, tentokrát jsme si mobilní aplikace od Googlu uložili vstupenku ve formátu určeném pro Apple Wallet...

Překvapivý update se odehrál v tichosti na pozadí, a postupně se dostává do všech Androidů. Google totiž do svého systému přidal systémovou podporu souboru *.pkpass, který se primárně používá u iPhonů. Samotný formát je ve své podstatně archiv, v němž jsou strukturovaně uložené informace o elektronických vstupenkách a dokladech, a Apple jej využívá už od iOS 6.0. Od těchto dní jej však můžete používat i na Androidu, a to třeba tehdy, pokud u daného poskytovatele chybí podpora přímého exportu pro Peněženku Google.

Google funkci zavádí postupně

Update zatím není k dispozici u všech uživatelů Androidů, ale distribuuje se postupně. U redakčního telefonu jsme si jej však už mohli vyzkoušet. V e-mailové schránce jsem si našel doručené vstupenky a stiskl tlačítko „Přidat do Apple Wallet“. Obratem došlo ke stažení souboru s příponou *.pkpass, a Peněženka Google u něj okamžitě zahájila import. Mobilní aplikace otevřela obrazovku při přidání karty, kterou nahrála na vzdálený server pro určení jejího typu a převedení, následně stiskem tlačítka Pokračovat dojde k uložení vstupenky do telefonu s Androidem. Posledním krokem je Souhlas s uživatelskými podmínkami.

Od této chvíle máte kartu zobrazenou na úvodní stránce aplikace Peněženka Google. A, jelikož se jedná o soukromou vstupenku, pro každé její otevření budete muset ověřit svou totožnost, např. přiložením otisku prstu. Do Google Peněženky tak můžete přidat jakýkoliv typ vstupenky či dokladu, stačí jen, aby jeho vydavatel umožňoval uložení vstupenky minimálně ve formátu pro Apple Wallet.

Zdroj: Reddit