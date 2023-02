První ochutnávka nové verze. Android 14 zvýší bezpečnost, výdrž a zaměří se na detaily

Je tady únor a s ním tradičně i nová verze Androidu... že vám na tom něco nesedí? Máte pravdu. Nová generace tohoto operačního systému se dostává do oběhu vždy na podzim, jenže dosud uzavřený vývoj systému se vždy začátkem roku dostává na veřejnost. To aby měli vývojáři možnost se s novým systémem seznámit s předstihem či aby mohli testeři z řad veřejnosti odhalit skryté chyby a nedostatky.

Od přelomu března a dubna pak startují betaverze, u kterých dochází k přidávání dalších funkcí do systému, a stejně to bude vypadat i tentokrát. Android 14 Developer Preview 1 je tady, jaké můžeme čekat novinky od budoucí generace Androidu? V systému ještě nejsou všechny, už tak ale bude novinek více než dost.

Android 14 alias dort vzhůru nohama

Android 14 v základu vychází ze změn, které se objevily poprvé u Androidu 12L a Androidu 13. I tentokrát je primární podpora, jak displejů tabletů, tak různých podob zařízení se skládacími displeji. Systém prošel dalšími optimalizacemi, které umožňují lepší spolupráci aplikací a současně vylepšují stabilitu systému, výdrž na jedno nabití a také i plynulost uživatelského rozhraní.



Android 14 začíná svou cestu. Dva měsíce jsou určeny čistě vývojářům, čtyři a půl měsíce pak pro beta testování. Nová verze systému bude „stabilní“ (tj. bez dalších výrazných změn) letos v červnu. Vydání finální verze bychom opět mohli čekat v srpnu, či možná dokonce už v červenci

Hodně změn proběhlo na pozadí, což ocení spíše programátoři, nikoliv běžní koncoví uživatelů. Google optimalizuje služby na pozadí, u kterých až dosud panovala velká džungle. Nové jsou definice i pro tzv. broadcasty mezi aplikacemi či pro služby na popředí. Dejme stranou složité věci a definice - cílem je vyšší efektivita a také využívání služeb pouze ve chvíli, kdy jsou skutečně potřeba. A za to poděkuje především baterie telefonu.



Nelineární zvětšování písma v Androidu 14

V čistém Androidu 14 bude možné nastavit zvětšení fontu až na 200 %, dosavadním maximem u Pixelů bylo 130% zvětšení. Zvětšení písma nebude lineární, už stávající velké písmo, které by při ještě větším zvětšení nadělalo v uživatelském rozhraní „paseku“, se bude při nastavování zvětšovat pomaleji, než drobnější font. Samotné aplikace mohou mít nově nastavený seznam jazyků, z nichž si uživatelé mohou vybrat, samostatně podle světových regionů. Podle jazyku aplikace se pak automaticky nastaví i jazyk klávesnice. Drobnost, ale potěší.



Android 14 bude varovat před instalacemi starších aplikací, u těch opravdu starých vám instalaci dokonce úplně zakáže

Nová verze Androidu přináší i bezpečnější načítání dynamických kódů, které budou nově určeny pouze ke čtení. Do systému už nenainstalujete starší aplikace, tedy ty, které jsou určeny pro API verzi 22 a nižší, tj aplikace, které využívají vývojářské nástroje pro hodně „fousatý“ Android 5.1. A to proto, že na starší méně zabezpečené verze Androidu cílí vývojáři malwaru. Pokud instalujete aplikaci navrženou pro Android 8.1 či nižší verze Androidu, systém vás upozorní na to, že aplikace není vyvíjena v nejnovějších nástrojích, nemusí vůbec fungovat či nemusí poskytovat maximální úroveň zabezpečení.

V systému bude k dispozici i nový správce hesel, současně bude Google v systému podporovat i nový standard Passkey. Od nové verze Androidu bude vynuceno využívání tzv. Photo Picker API. Pokud bude aplikace vyžadovat přístup do vaší galerie, můžete ji udělit oprávnění pro přístup ke všem fotkám a videím, popř. jen do specifických složek. V tom případě do jiných míst v paměti aplikace „neuvidí“. A to defaultně, nezávisle na tom, jak byla aplikace naprogramována.

Systém je zatím jen pro vývojáře

Další novinkou v systému bude tzv. klonování aplikací. Pokud budete chtít pro jednu aplikaci využívat více služeb, jednoduše je přímo v systému duplikujete. A jako první nám na mysli vyvstaly různé komunikační aplikace či klienti sociálních sítí. Duplikaci aplikací sice už dnes zvládá spousta OEM výrobců ve svých nadstavbách, v Androidu však tato funkce dosud chyběla. V systému se také objeví částečná ukázka posledního aplikačního okna, pokud uživatelé využijí systémové gesto pro návrat o úroveň zpět.



Přepracována byla i obrazovka se statistikami baterie

V rámci statistik baterie uvidíte dobu zapnutého displeje od posledního nabití pod grafem stavu dobití baterie. Statistiky se nově dělí na využití baterie aplikace a samotným systémem. Po patřičném výběru uvidíte jednotlivé detaily komponent, které se na vybíjení podílely.

Vývojáři a skalní fanoušci Androidu si mohou novou verzi Androidu vyzkoušet v emulátoru, který je součástí aplikace Android Studio. Nová verze systému zatím nemá finální označení, i v emulátoru se zatím hovoří o systému android-UpsideDownCake. Alternativně je možné ručně naflashovat systém do Pixelu 4a a novějších zařízení od Googlu. Softwarový gigant však dodává, že verze Developer Preview 1 není určena pro běžné uživatele, protože může mít spoustu chyb a nedodělků, které mohou bránit v efektivním využívání telefonu.