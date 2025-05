Je to ještě vtip, když se nikdo nesměje? Nenechte se nachytat na fór s vysátím účtu přes Apple Pay

Jak byste se zachovali, kdybyste v obchodě uslyšeli cinknutí typické pro placení iPhonem a současně uviděli druhý iPhone, který se přibližuje a posléze vzdaluje od vašeho telefonu, a osobu, která se omlouvá, že vám právě tak trochu vycucala účet? Právě to je ve zkratce „žertík“, kterému se přezdívá Apple Pay prank, a těm, kteří jej praktikují a ukazují na videu, mnohdy jde i o život. Původně se sice mělo jednat o legraci, domnělým poškozeným však vtipný rozhodně nepřipadá.



Apple Pay prank může vypadat důvěryhodně i proto, že funkce pro přímé placení mezi iPhony existuje a nazývá se Tap to Pay

Apple Pay Prank vypadá natolik důvěryhodně, že napálení uživatelé iPhonů na první pohled nepoznají, že se jedná o podvrh. Ano, stačilo by jim jen podívat se do své peněženky a zkontrolovat poslední transakce. Jenže, slyší cinknutí signalizující provedenou platbu (zvuk je běžně k dispozici pro rychlé přehrání na maximální hlasitost) a druhá osoba jim na displeji ukáže důkaz provedené platby, což je ve skutečnosti pouze screenshot. Věří tedy tomu co právě vidí.

Lidé na druhé straně nejdříve nechápou, poté odmítají uvěřit a nakonec přecházejí do agresivního tónu a chtějí své peníze zpět. V několika případech může dojít i k fyzickému ublížení na zdraví ze strany „napáleného“, který uvěří tomu, že byl bezkontaktně okraden. Ti, kteří triky praktikují, se jen snaží získat shlédnutí u svého „virálního“ obsahu, který nahrávají na sociální sítě. A tyto snahy jsou podle mnohých hodně „za hranou“.

Jak vypadá Apple Pay Prank:

Podle těch, kteří tato prank videa sledují, je však tento vtípek hodně nebezpečný a necitlivý. Třeba proto, že už i v Evropě funguje služba Tap to Pay on iPhone, která umožňuje obchodníkům přijímat platby na iPhonu, jenž zastoupí roli platebního terminálu. Pro samotné placení je však nutná aktivace platebního režimu (dvojité stisknutí zamykací klávesy) a ověření přes Face ID, které se v tomto vtípku nevyužívá. Přesto vyznívá hodně realisticky a důvěřiví lidé se mohou snadno nachytat. Navíc jde zdánlivě o peníze, což je už samo o sobě dost ožehavé téma.