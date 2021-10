Je to Material You na oranžovém. Google za dva týdny oznámí smartphony řady Pixel 6

Konečně v tom máme jasno. Google představí dva smartphony řady Pixel 6 na virtuální akci, která se odehraje 19. října od 19:00 hod. našeho času. Ukončí se tak několikatýdenní období intenzivních spekulací a úniků, které přiživoval i sám Google. Ten se nebál do éteru vypustit fotografie telefonu či video, na kterém byl vidět menší Pixel 6 i větší Pixel 6 Pro.

Na webové stránce této představovací akce můžete vidět Pixel 6 s Androidem 12 a zvýrazněnými prvky designového jazyka Material You. Podržením mezerníku můžete přepínat, nejen tematickou hudbu na pozadí, ale také vzhled systému, což ukazuje možnosti nového enginu systémových schémat.

A co od nových Pixelů čekat? Podle dosavadních spekulací je toho opravdu hodně. V prvé řadě se dočkáme detailů vlastního čipsetu Tensor, který pro Google, společně s 5G modemem, vyrobil Samsung. Samotný procesor by měl mít hned dvě superjádra Cortex-X1, takže výkonově zřejmě pokoří i současný top Snpadragon 888. Telefony mají mít až 12GB RAM a až 512GB úložiště, což bude v kombinaci s AMOLED displeji a 50Mpx fotoaparáty zřejmě znamenat návrat na vrchol. Dřívější Pixely totiž vždy spadaly do střední třídy.

První oficiální video k Pixelu 6 od Googlu:

Čekat můžeme i výrazný nárust kapacity baterií, nový Android 12 s funkcemi, které budou (minimálně v počátku) ušity na míru právě novým Pixelům a uživatelé se mají těšit i na delší dobu softwarových updatů. Podle spekulací mají Pixely 6 dostávat aktualizace až po dobu pěti let! Do e-shopů by se měly nové smartphony od Googlu dostat 28. října.